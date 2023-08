Covid : le public invité à s’exprimer sur la gestion de la crise

Pour dresser le bilan de la gestion de la crise Covid, l’assemblée de la Polynésie française a créé une commission d’enquête. Dans le cadre de ses travaux, une consultation citoyenne vient d’être lancée pour recenser les témoignages de la société civile. Elle est disponible sous forme de questionnaires en ligne dès aujourd’hui et jusqu’au 27 août sur le site de l’APF.

L’heure est au bilan. Deux ans après la fin de la crise sanitaire mondiale qui a fait près de 700 victimes au fenua, l’assemblée de Polynésie française revient sur cette période au « caractère inédit et exceptionnel ». Il est question de passer au crible les conséquences sur la santé des Polynésiens, celles sur l’économie et le social, mais aussi de revenir sur « les privations de liberté qui en ont découlé ». Un bilan donc sur « la gestion de la crise par les autorités publiques » avec un point d’orgue sur la campagne vaccinale et la gestion des décès du Covid 19 sur l’ensemble des îles pendant la crise sanitaire. Et c’est dans cette dynamique qu’une commission d’enquête, chargée de « faire le bilan de la gestion de cette crise par les autorités publiques » a été créée en décembre dernier, suite à une demande de A Here ia Porinetia. Dans le cadre de ses travaux, elle lance une consultation citoyenne « pour recenser les témoignages de la société civile » sous forme de deux questionnaires. Ils sont disponibles en ligne dès aujourd’hui sur le site internet de l’institution jusqu’au 27 août 2023.