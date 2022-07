Covid : le sous-variant BA5 d’Omicron majoritaire parmi les nouveaux cas

Le territoire fait face depuis plusieurs jours à une recrudescence de contaminations. 467 cas ont été enregistrés la semaine dernière, et les hospitalisations sont en augmentation. 80% des nouveaux cas sont dûs au sous-variant BA5 d’Omicron.

Les contaminations continuent d’augmenter. 467 cas ont été enregistrés la semaine dernière contre 336 la semaine précédente. Les autorités de santé considèrent qu ce chiffre est une sous-évaluation, car peu de tests sont réalisés. Le variant BA5, réputé plus transmissible, représente aujourd’hui 80% des nouveaux cas. D’après le dernier bulletin épidémiologique, dans la semaine dernière (11 au 17 juillet), sept patients Covid ont été hospitalisés au CHPF, dont un en réanimation qui est décédé. Ce dernier était non vacciné et porteur de comorbidités sévères. Les autres patients sont tous âgés de plus de 55 ans ; un seul patient était vacciné avec rappel récent (patient immunodéprimé), 3 étaient vaccinés sans ce rappel.

La vaccination, elle, patine. Le taux général de vaccination avec schéma complet stagne depuis des semaines, malgré les rappels effectués en vaccinodrome ces dernières semaines, et le taux de personnes de plus de 60 ans ayant reçu leur dernière dose dans les 6 mois est, en fait, en légère baisse. La Direction de la santé encourage à la vaccination, surtout pour les personnes âgées et les personnes les plus fragiles. Pour garantir une meilleure immunité, la 4e dose de rappel est conseillée six mois après avoir fait le dernier vaccin. Un vaccinodrome est organisé ce samedi 23 juillet à la présidence de 8 heures à 15 heures.

En cas de symptômes, les médecins recommandent d’appliquer les mesures barrières : lavage des mains, port du masque et isolement s’il on est positif au Covid. Les recommandations en matière d’isolement ont été mises à jour :