Covid : plus de 1 000 personnes vaccinées en Polynésie

Avec 1 013 personnes ayant reçu une première dose de vaccin ce vendredi, la campagne de vaccination suit son cours auprès des plus de 75 ans et du personnel soignant. L’épidémie, elle se poursuit à bas bruit : 217 nouveaux cas ont été identifiés dans la semaine et 26 personnes sont aujourd’hui hospitalisées en filière Covid.

Avec environ 200 personnes vaccinées chaque jour depuis le milieu de semaine, la campagne de vaccination, lancée officiellement lundi, est montée en cadence. Mercredi, la direction de la Santé se félicitait du nombre de rendez-vous qui avaient été pris dans les centres de vaccination de Papeete (kiosque info-santé), de Taravao (hôpital) et de Moorea. Le « rythme de croisière » n’est pourtant pas encore atteint dans cette « phase 1 » qui ne concerne que les plus de 75 ans et le personnel soignants libéraux ou d’établissements de santé. Lundi, le centre de vaccination de Pirae devrait ouvrir ses portes, tout comme celui de Mahina, et d’autres centres devraient venir compléter le dispositif. La direction de la Santé avait notamment parlé d’un centre de vaccination à Papara.

Pas de retards prévus, mais pas de date de livraison connue

Mercredi, le Dr Pierrick Adam, en charge de la campagne de vaccination, disait que la dotation de vaccins déjà livrée à la Polynésie devrait lui permettre de tenir « jusqu’à fin février ». 14 600 doses ont été livrées le 7 janvier par l’État par vol militaire. De quoi vacciner 7 300 personnes puisque deux doses espacées de 21 jours sont nécessaires. « De nouvelles commandes sont déjà actées et préparées », expliquait alors le responsable, dans l’attente de dates précise de la part du Haussariat, qui restait encore hier sur une prochaine livraison « début février ».

L’État a assuré il y a quelques jours que les retards de livraison par Pfizer n’auront « pas d’impact » sur sa campagne de vaccination. Selon Les Échos, le nombre de doses disponibles jusqu’en juin à l’échelle nationale a été révisé à 91 millions, contre 77 millions précédemment. Un total qui prend en compte des livraisons imminentes de vaccin Moderna, mais aussi, par exemple, 8 millions de vaccins Janssen, qui présentent l’avantage de ne nécessiter qu’une seule injection, mais qui ne bénéficie pas encore d’autorisation de mise sur le marché.