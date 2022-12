Cross scolaire : 3 369 élèves aux championnats de Polynésie

La 30e édition des championnats de Polynésie de cross scolaire s’est déroulée ce jeudi à l’hippodrome. Plus de trois mille élèves ont participé à ce gros évènement du calendrier sportif des établissements scolaires du fenua. Retrouvez les résultats complet dans notre article.

La 30e édition des championnats de Polynésie de cross scolaire a eu lieu ce jeudi à l’hippodrome de Pirae. Ce gros événement du calendrier sportif des établissements du fenua a rassemblé des élèves issus des cinq archipels. Sélectionnés parmi plus de 30 000 jeunes, après avoir couru le cross de leur établissement puis celui de leur district, ils étaient finalement 3 369 sur cette ultime épreuve. Des écoliers, des collégiens, mais aussi des lycéens ont tenté de décrocher l’un des 16 titres en jeu. Ils se sont exprimés sur des distances allant de 1 300 m pour les plus jeunes à 4 200 mètres pour les plus grands. Au total, 12 départs ont été donnés sous un soleil de plomb qui a mis les organismes des jeunes à rude épreuve. « C’était très dur, le parcours été très long », lâchaient certains à l’arrivée.

Au total, 134 établissements étaient représentés, et pour assurer l’encadrement 180 officiels techniques ont été mobilisés. Une organisation bien rodée qui a permis aux élèves de représenter leur établissement dans de bonnes conditions. Retrouvez les résultats, ici.