CSTP-FO : une confédération à deux têtes

La CSTP-FO est désormais une confédération à deux têtes. Le 5 avril dernier, Mireille Duval a été élue « à l’unanimité » des membres du bureau confédéral secrétaire générale par intérim du syndicat, et jeudi après-midi, Jean-Paul Urima, a été élu « à l’unanimité » secrétaire général par intérim par le Conseil fédéral territorial. Mais tous deux contestent l’élection de l’autre…

Jean-Paul Urima est le nouveau secrétaire général par intérim de la CSTP-FO. En effet, le Comité Confédéral Territorial (CTC) a réussi à réunir 29 des 36 secrétaires généraux affiliés à la CSTP-FO jeudi après-midi pour élire un secrétaire général par intérim, après la démission d’Angélo Frébault. Jean-Paul Urima affirme que le statut prévoit un délai de trois mois pour organiser le congrès de la CSTP-FO, mais que celui-ci va être organisé dans les plus brefs délais. Il explique également qu’un procès verbal de la réunion de ce jeudi va être établi et « déposé auprès des instances administratives et judiciaires ».

Problème, le 5 avril dernier, le bureau confédéral de la CSTP-FO avait déjà élu Mireille Duval secrétaire générale par intérim. Mais Jean-Paul Urima conteste cette élection.

Mahinui Temarii a également annoncé qu’il serait candidat pour le poste de secrétaire général de la CSTP-FO. Jean-Paul Urima ne le sera pas, mais il a d’ores et déjà annoncé qu’il soutiendrait la candidature de Mahinui Temarii. « Je n’ai jamais caché mon soutien à Mahinui Temarii (…). C’est le seul syndicaliste qui a toujours œuvré pour les intérêts des travailleurs ». Si Mahinui Temarii est élu lors du congrès, il prévoit de changer le statut de la confédération, concernant notamment les retraités.

Jean-Paul Urima a annoncé qu’il se rendrait vendredi dans les locaux du syndicat, pour organiser le congrès. De son côté, Mireille Duval annonce une conférence de presse vendredi matin à 11 heures dans ces mêmes locaux de la CSTP-FO.