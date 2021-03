Cyril Tetuanui placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour détournement

Le président du SPCPF a été placé en garde à vue à la section de recherche de Papeete mardi, a révélé Tahiti Infos. Il a été entendu dans le cadre d’une enquête ouverte en mai dernier pour détournement de fonds publics dans la commune de Tumara’a, dont il est maire.

D’après nos confrères les enquêteurs ont procédé mardi à l’audition de Cyril Tetuanui et de cinq autres personnes, dont des employés de la commune de Tumara’a. Ouverte en mai dernier par le parquet, l’enquête pour « détournement de fonds publics » s’intéresse entre autres à des contrats de travaux routiers passés par la municipalité, et dont l’exécution n’a pas été terminée. Plusieurs dizaines de personnes ont été entendues ces derniers mois dans le cadre de cette enquête menée, d’après le quotidien, par la division financière de la section de recherche de la gendarmerie. Cyril Tetuanui compte déjà à son casier judiciaire une condamnation pour « prise illégale d’intérêt » en 2012, puis pour « corruption passive » en octobre 2019, au terme d’un long feuilleton judiciaire. Des affaires qui ne l’avaient pas empêché d’être réélu au premier tour à Tumara’a en mars 2020, de conserver son siège de président du Syndicat pour la promotion des communes (SPCPF) quelques mois plus tard, avant d’être désigné co-président du Comité des finances locales en novembre dernier.