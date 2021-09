David Kimitete, musicien du CAPF, est décédé du Covid

David Kimitete est décédé à l’âge de 47 ans : c’est le deuxième agent du Conservatoire décédé du Covid après Hans Faatauira. Viriamu Itae-tetaa, ancien élève du Conservatoire artistique de Polynésie française adresse un arrangement de « Ia oe miri » de Andy Tupaia aux deux regrettés musiciens.

David Kimitete est mort à l’âge de 47 ans. Il faisait partie de l’orchestre traditionnel du Conservatoire artistique de Polynésie française (CAPF). Le ministre de la Culture Heremoana Maamaatuaiahutapu et le directeur du CAPF Fabien Mara Dinard présentent leurs sincères condoléances à ses proches dans un communiqué. « Musicien talentueux, homme discret, David Kimitete avait débuté sa carrière au sein de la fanfare territoriale formée, en 2001, au conservatoire. Il était alors tubiste. » Il a également pris la succession d’André Huaa en tant que professeur de ukulele puis réintégré l’orchestre traditionnel du CAPF au sein de l’antenne de l’école Val Fataua à Pirae. C’est le second agent du CAPF emporté par la pandémie après Hans Faatauira , également musicien de l’orchestre traditionnel.

Un hommage de musicien à musicien

Viriamu Itae-tetaa, ancien élève du conservatoire, a souhaité adresser un dernier morceau de musique à ces artistes qu’il a cotoyés. « Elève prodige du Te Fare Upa Rau aujourd’hui au conservatoire national supérieur de musique de Paris, Viriamu Itae-tetaa était de passage à Tahiti quand il a appris le décès de Hans Faatauira » indique le CAPF. Il est retourné à Paris ce samedi. et a appris le décès de David Kimitete aujourd’hui. « Cet air joué par Viriamu, un arrangement de « Ia oe miri » de Andy Tupaia, est dédié à nos deux professeurs et agents que l’épidémie a arraché à leur famille et à notre profonde affection; » indique le Conservatoire dans son post.