De Clipperton à Esquimalt, le Prairial de retour après deux mois de mission

La frégate le Prairial est revenue ce mercredi de deux mois de mission à l’Est du Pacifique. Police des pêches, maintien des marques de souveraineté et dépollution à Clipperton, exercice internationaux, échanges d’officiers et patrouille sur le narcotrafic au Mexique, aux États-Unis ou au Canada, escales et discussions à Hawaii ou aux Kiribati… Pour la centaine de marins et d’officiers à bord, l’heure est au repos, mais la prochaine mission est déjà inscrite au calendrier : le grand exercice international Marara qui aura lieu fin mai à Huahine.



Le quai et les familles sont presque à portée de vue, mais hors de question de se relâcher sur le Prairial. Ce mercredi matin, la frégate s’apprête à entrer dans la passe de Papeete, qu’elle n’avait pas vu depuis plus de deux mois. Un retour au port attendu par tout l’équipage – une centaine de marins au total – mais qui est aussi synonyme de manœuvres d’accostage. « Ça n’est pas facile, car tout le monde est fatigué et veut débarquer, mais c’est le moment où il faut vraiment rester concentré », souffle un officier. Les « bosco » – maître d’équipages – y veillent avec une certaine autorité, encadrant chacun une équipe d’une dizaine de marins, sur les ponts avant et arrière, pour déployer les aussières. À l’entrée de la passe, les pilotes maritimes et le remorqueur militaire se préparent à assister le déplacement dans le port. Et du côté de la base navale, les conjoints et les enfants – qui ont chapé l’école – attendent tout sourire entre un buffet et des danseurs marquisiens. Le retour de mission du bâtiment de 94 mètres, le plus important de la Marine nationale en Polynésie, « c’est toujours un moment important ».

À Clipperton, un atoll à dépolluer et une ZEE à surveiller

Des manœuvres, l’équipage du Prairial en a réalisé des centaines ces deux derniers mois. Après une longue mission en Asie en 2023, la frégate a cette fois mis le cap sur l’Est, rejoint les côtes américaines qu’elle a longées sur près de 5 000 kilomètres. Mais avant – et c’était « le cœur de cette mission » – le navire a rallié Clipperton, petit atoll français situé à près de 4 000 kilomètres des Marquises et à un millier de plus du Mexique. L’île et son lagon d’eau douce s’inscrivent dans la zone de commandement militaire de la Polynésie et c’est, au civil, le haut-commissaire qui en a la responsabilité administrative depuis Papeete. Pas de quoi déborder ses services : même si des soldats français, américains ou mexicains – un temps oubliés – y ont été installés depuis sa découverte au début du XVIIIe siècle, l’atoll ne compte aucune présence permanente depuis près d’un siècle, accueillant seulement des missions scientifiques périodiques… ou des opérations militaires.

Car Clipperton, c’est tout de même une ZEE de 435 000 kilomètres carrés, représentant les seules eaux françaises du Pacifique Nord, et que l’État tient à surveiller de près. « On y passe aussi régulièrement que possible, explique le capitaine de frégate Alexis Gollnisch, commandant du Prairial. Il y a eu deux déploiements l’année dernière. Cette année on y est passé pendant plusieurs jours pour effectuer une mission de police de pêche. On a envoyé une équipe à terre également pour inspecter l’île, restaurer les marques de souveraineté et puis également participer à une mission de dépollution de munitions historiques et de plastique puisque les courants mènent beaucoup de déchets sur l’île. »

Malgré l’isolement de l’atoll, la mission de surveillance n’est pas vaine : trois navire de pêche mexicains ont été contrôlés, et l’un deux inspecté dans les eaux de Clipperton. Tous étaient dûment déclarés et en activité légale, puisque Paris et Mexico ont signé des accords ouvrant droit à des quotas de pêche dès 2007.

Puerto Vallarta, San Diego, Esquimalt, Pearl Harbour et Kiribati…

Et justement, le Prairial a ensuite mis le cap sur le Mexique d’où la frégate a entamé sa navigation le long des côtes américaines. Puerto Vallarta, San Diego, siège de la Troisième Flotte américaine, puis, beaucoup plus au nord, Esquimalt, grande base de la marine canadienne près de Vancouver où venait de passer le contre-amiral d’Andigné en visite. À chaque étape, des discussions bilatérales sur des objectifs sécuritaires communs ou sur les moyens d’opération, mais surtout des exercices avec des bâtiments des marines alliées, ou, aux États-Unis, avec les garde-côtes. Il s’agit de travailler « l’interopérabilité » avec les armées alliées. « On échange des communications, on fait des échanges de personnel, on navigue ensemble, de concert… reprend le « pacha », notant qu’un officier canadien a été embarqué pendant tout le voyage retour. On fait des exercices divers et variés pour s’assurer que demain si on est amené à travailler ensemble sur une opération, ça puisse se faire de la manière la plus fluide possible. »

Le Prairial, équipé d’un canon de 100 mm, de deux mitrailleuses de 20mm et surtout d’un hélicoptère Dauphin, a même patrouillé plusieurs jours dans le cadre d’une opération permanente de lutte contre le narcotrafic le long des côtes américaines. Des missions variées, donc, ce qui n’est pas pour déplaire aux marins qui effectuaient leur première longue mission en mer. C’est le cas du matelot Clément, recruté localement voilà presque deux ans et d’abord affecté aux remorqueurs de l’armée. Embarqué à bord du Prairial pour deux mois, il l’a vécu comme une « opportunité » et une « fierté. « Je m’occupe de l’entretien de l’extérieur du bâtiment, des embarcations, on est parfois amené à les piloter, mais la plupart du temps, je suis à la barre de la frégate, de nuit comme de jour, précise-t-il. C’est une expérience extraordinaire, jamais j’aurais cru que je ferais tout ça. »

La vie à bord, dans un bâtiment de plus de 30 ans taillé pour l’autonomie en mer plus que pour le confort de l’équipage, n’est « pas facile tous les jours », bien sûr. Mais « l’ambiance est bonne », assurent matelots et officiers. « Si c’était à refaire, ce serait sans hésiter », précise le matelot Clément en entrant dans le port de Papeete. « Et puis on voit du pays », ajoute un autre matelot. Sur le retour, la frégate s’est arrêtée à Pearl Harbour, le grand port militaire de Hawaii, puis le temps d’une journée, à Kiritimati, aux Kiribati, où les autorités locales ont invité certains officiers à faire le tour de l’île.

Rendez-vous à Huahine fin mai

Une fois les aussières en place, l’équipage, qui compte 20% de femmes, un chiffre en constante augmentation, ne se fait pas prier pour aller retrouver les proches et la terre ferme. L’heure est au repos et au regain de confort. La prochaine mission, pourtant, est déjà au calendrier : ce sera le grand exercice Marara, fin mai, à Huahine, auquel participeront pas moins de 15 nations. « Il s’agit de s’exercer à l’assistance aux populations en cas de catastrophe naturelle, et ça se passe de nouveau avec nos partenaires, notamment nos partenaires japonais cette année, reprend le commandant Alexis Gollnisch. Ça va être l’occasion pour nous de travailler encore notre interopérabilité sur une thématique qui est très particulière, mais qui est importante dans nos missions ici en Polynésie. »

Juste avant cet exercice, la base de Papeete accueillera un nouveau navire, le Teriieroo a Teriierooiterai, tout juste sorti du chantier naval et qui doit arriver au fenua le 23 mai. Un patrouilleur qui remplacera l’Arago et qui sera principalement destiné aux missions dans la ZEE, comme le Bougainville, bâtiment multi-missions en opération Turbo à Moruroa et Fangataufa, ou dans les environs de la Polynésie. Les missions les plus lointaines, elles, continueront à être assumées par le Prairial et son équipage.