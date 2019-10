Le leader du Tavini huiraatira et tavana de Faa’a Oscar Temaru a pointé la responsabilité du Pays et de l’État dans le décès survenu aux Marquises. Il considère aussi que le nourrisson aurait dû être évasané il y a un mois car pour lui « on ne décède pas d’un problème pulmonaire en 24 heures ».

Le président du Tavini huiraatira et tavana de Faa’a Oscar Temaru n’a pas mâché ses mots mercredi matin lors de la conférence de presse sur le décès du petit Hoane Kohumoetini survenu ce week-end aux Marquises. Il considère que le Pays et l’État sont « responsables (…). On a fait passer l’argent avant les valeurs fondamentales ». Oscar Temaru affirme qu’« on ne décède pas d’un problème pulmonaire en 24 heures ». Il considère que ce nourrisson aurait dû être évasané il y a déjà 1 mois. Oscar Temaru a aussi rajouté qu’« il y a eu d’autres morts dans les Tuamotu mais on n’en parle pas ».

L’occasion aussi pour Oscar Temaru de dénoncer l’absence de médecins dans les archipels éloignés. Il a d’ailleurs rappelé sa proposition de faire venir des médecins de Cuba ou de Fidji au fenua. Il précise que ces derniers sont formés pour travailler dans les îles éloignées et que « l’idée c’est ensuite d’envoyer nos jeunes à Cuba pour les former pour qu’ils reviennent et aillent partout dans nos îles pour exercer leur métier ». Il a toutefois précisé que la santé relève de la compétence du Pays mais que « pour faire venir ces médecins cubains c’est de la compétence de l’État ».