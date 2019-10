Jean-Luc Le Mercier installé à la présidence de la chambre territoriale des comptes

Le successeur de Jean Lachkar à la présidence de la chambre territoriale des comptes a été officiellement installé dans ses fonctions ce mercredi lors d’une séance solennelle à la cour d’appel de Papeete.

C’est une sorte de retour aux sources pour Jean-Luc Le Mercier, qui est né à Papeete et a passé une partie de son enfance à Taravao, où son père était gendarme et sa mère institutrice. Il s’est d’ailleurs empressé, dit-il, d’aller faire un tour au plateau de Taravao lors de son premier weekend en Polynésie.

Son installation s’est tenue ce mercredi au palais de justice de Papeete, en présence du haut-commissaire Dominique Sorain et de plusieurs représentants de l’État et du Pays. Dans un bref discours, Jean-Luc Le Mercier a dit son plaisir de prendre la tête d’ « une institution qui compte en Polynésie française. » Un territoire « pétri de spécificités, ce qui a toujours une incidence » , a-t-il déclaré. Pour lui, la comptabilité publique a des règles, mais « il y a des fois des contraintes spécifiques qui méritent qu’on en tienne compte. » Sa priorité pour l’heure est de déterminer le programme de contrôle de la CTC pour les deux prochaines années.

Jean-Luc Le Mercier devrait également être appelé, durant son séjour en Polynésie, à déménager la CTC dans la future cité judiciaire de Papeete promise par la Garde des sceaux Nicole Belloubet.

Jean-Luc Le Mercier est d’abord passé par l’École des commissaires des armées puis l’Armée de terre, avant de décider de quitter la vie militaire et d’intégrer Sciences Po Bordeaux, puis l’École nationale d’administration (ENA), dans la promotion Nelson-Mandela dont Laurent Wauquiez est sorti major. Dès sa sortie de l’ENA, Jean-Luc Le Mercier, qui s’affirme résolument « provincial », s’oriente vers les chambres régionales des comptes.

Avant sa nomination en Polynésie, pour 5 ans qui peuvent être étendus à 7 ans comme ce fut le cas pour Jean Lachkar, Jean-Luc Le Mercier était président de section de chambre régionale des comptes, et procureur financier dirigeant le ministère public près la chambre régionale des comptes d’Occitanie, à Montpellier. Il a également été commissaire du gouvernement auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, qui a pour mission de juger les ordonnateurs, et sanctionner les actes des agents publics constituant des fautes lourdes ou des irrégularités dans la gestion des finances publiques. Il était aussi maître de conférences associé à l’IPAG (Institut de préparation à l’administration générale) de Montpellier et membre de jurys de concours de catégorie A de la fonction publique.