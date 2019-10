Décès de Loma Spitz, icône du Tahiti Belle Epoque

Loma Spitz est décédée ce lundi matin à l’âge de 80 ans, des suites d’une longue maladie. Elle formait avec sa sœur Mila un duo cher aux cœurs des Polynésiens

Trois ans après sa sœur Mila, Loma Spitz tire sa révérence. Les deux filles de Charles Spitz, qui chantent depuis leur enfance, sont éduquées à Fidji puis en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elles reviennent à Tahiti à la fin des années 50 : Mila est poussée sur scène par Eddy Lund, Loma par Yves Roche. Elles se produisent individuellement avant de former leur célèbre duo, et d’incarner avec talent le genre musical « Tahiti Belle Époque. » C’est ainsi que naissent de nombreux morceaux cultes parmi les plus connus : « Pehepehe mai ra », « Fēruri nei », « Te mō’e », « Moana nui », « Farara mata’i », qui font aujourd’hui partie du répertoire traditionnel. Le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, et le président de l’assemblée de la Polynésie française, ont été parmi les premiers à leur rendre hommage ce lundi.