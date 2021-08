Décès de Sylvestre Bodin, directeur de cabinet d’Édouard fritch

Le président du Pays a annoncé ce samedi le décès de son directeur de cabinet, Sylvestre Bodin, disparu à l’âge de 63 ans. Juriste « incontestable », il épaulait Édouard Fritch depuis près de 30 ans, de la présidence à l’assemblée, et était décrit comme un acteur incontournable de la haute administration de la Polynésie.



« Sylvestre va laisser un grand vide ». Ce samedi après-midi, alors qu’il venait d’annoncer une journée de recueillement, de prière et de jeûne, Édouard Fritch a tenu à rendre hommage à son directeur de cabinet, décédé quelques heures plus tôt, à l’âge de 63 ans. « Il était malade depuis un certain temps mais il n’a jamais voulu quitter son poste car il avait l’impression de quitter son pays en quittant son bureau, salue le président. Nous perdons aujourd’hui un serviteur loyal et fidèle ». Qualifié de « juriste incontesté et incontestable » Sylvestre Bodin « a passé toute sa vie au service de son Pays », précise la présidence dans un communiqué. « C’était aussi un ami ».

Gaston Tong Sang a aussi réagi à cette disparition par communiqué. Le président de l’assemblée de la Polynésie, où Sylvestre Bodin avait officié, déjà en tant que directeur de cabinet d’Édouard Fritch, salue la mémoire d’un « juriste aux compétences reconnues et aux analyses incontestées », « infatigable serviteur de l’intérêt général qui a mis ses grandes compétences au service des institutions polynésiennes durant toute sa carrière ». « Sa sagesse, son expérience et la richesse de ses qualités humaines furent de lui un homme extrêmement apprécié des élus, des collaborateurs et des fonctionnaires de l’assemblée » ajoute le président de l’assemblée.