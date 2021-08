Renforts Covid : l’appel du CHPF à Emmanuel Macron

Par manque de places dans ses services, le Taaone a dû se résoudre à recevoir des patients covidés directement dans sa grande nef. Un hall d’accueil où le chef de l’État avait assuré de la solidarité nationale il y a un peu plus d’un mois. Le CHPF a tenu à lui rappeler via sa page Facebook que le fenua a aujourd’hui cruellement besoin de « renforts ».

Un « lieu d’accueil dans la tradition polynésienne » transformé en « service d’hospitalisation de patients Covid ». C’est le triste constat que le CHPF a tenu à partager sur sa page Facebook, ce vendredi soir. Les lits de la grande nef avaient été équipés dès la semaine dernière, mais la direction et les équipes soignantes voulaient tout faire pour ne pas avoir à les utiliser. Il a bien fallu s’y résoudre : ce vendredi, près de 412 personnes étaient hospitalisées pour des complications graves liées au virus, dont 283 au Taaone, sans compter ceux, oxygénés à domicile, qui auraient pu être pris en charge à l’hôpital s’il n’était pas saturé. Et cette saturation tient beaucoup au nombre limité de soignants. « Entièrement mobilisé, notre Pays se bat contre la Covid mais a désormais besoin de renforts », écrit ainsi l’établissement.

Un message destiné à Emmanuel Macron qui était venu rendre visite aux soignants le 24 juillet. Le président de la République, qui avait consacré sa première visite polynésienne au Taaone, s’était d’ailleurs rendu dans cette grande nef, et au milieu du personnel, avait assuré du soutien de l’État. « Ici c’est la Polynésie, ici c’est la France, vous serez protégés » avait-il notamment déclaré, comme lui rappelle l’établissement. « Nous y sommes maintenant monsieur le Président Emmanuel Macron et nous avons CONFIANCE en vous ». Un appel à mobiliser davantage de volontaires de la réserve sanitaire nationale, qui a pour le moment été beaucoup plus orientée vers les Antilles, elles aussi touchées par une vague épidémique violente, que vers le fenua.