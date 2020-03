Décès de Teraiefa Chang figure du syndicalisme polynésien

Teraiefa dit « Coco » Chang, ancien secrétaire général de l’USATP-FO et président du Conseil économique, social et culturel entre 1988 et 1990 est décédé dimanche à l’âge de 74 ans.

Tête de file du syndicalisme en Polynésie, Teraiefa Chang avait été secrétaire général de la CSTP-FO durant de nombreuses années, et a aussi occupé le poste d’administrateur de la Caisse de prévoyance sociale (CPS). Entre 1988 et 1990 il a occupé la fonction de président du Comité économique et social où il a été à l’origine de la réhabilitation du bâtiment qu’occupe actuellement le Cesec.

Une veillée aura lieu ce soir, au fare amuira’a Tapora de Puurai, à 19 heures.