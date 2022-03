Déchets perlicoles : 1000 mètres cubes évacués des archipels

« Cordages, collecteurs, bouées et grillages de protection »… la Direction des ressources marines a rapatrié 1000 m3 de déchets perlicoles depuis Apataki, Arutua, Ahe, Manihi, Takaroa, Takapoto, Aratika, Kaukura, Fakarava, Raiatea, Tahaa et les Gambier, jusqu’à Tahiti aux mois de novembre 2021 et la semaine dernière.

La mission de rapatriement des déchets de la perliculture entreprise par le Pays en 2021 porte ses fruits. Elle a été organisée suite à une étude menée par l’Ifremer sous l’impulsion du Pays révélant une forte concentration de micro plastiques dans les eaux de Polynésie, issus des déchets de la perliculture. « 1 000 m3 » , c’est ce qui a été retiré du milieu naturel en 2021. 1 010 « big bags » avaient été mis à disposition des « perliculteurs, organisés autour de leurs comités de gestion respectifs », qui les ont remplis avec le soutien des associations et communes notamment « pour la collecte et le stockage vers le quai de chaque île ». La semaine dernière ce sont les Cobia 3 et Mareva Nui, chargés de 574 big bags de cordages, collecteurs, bouées et grillages de protection utilisés quotidiennement par les fermes, qui ont transférés la deuxième partie de ces déchets vers « les centres de traitement agréés » de Tahiti. Et ce n’est pas fini : le prochain collectif budgétaire va inscrire 150 millions de francs au budget 2022 de la Polynésie pour la gestion des déchets perlicoles.