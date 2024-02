Déferlante magique sur le fenua

Les « Stars de la Magie » ont désormais toutes posé le pied au fenua. Invités par SA Productions, pas moins de 17 magiciens, artistes, techniciens et assistants ont rejoint lundi soir à Tahiti le magicien Nicolas Del Pozo pour se produire vendredi et samedi au Grand Théâtre à Papeete.

Il y avait de la magie dans l’air lundi soir à l’aéroport de Tahiti-Faa’a… À l’arrivée du dernier vol international de la journée, ce sont 17 passagers un peu spéciaux qui ont débarqué de Paris, la plupart pour la toute première fois, sur le sol polynésien. Les artistes Caroline Marx, Jimmy Delp, Kimo, Jérôme Murat, François Pierce et David Lantin étaient accompagnés de leurs assistants et techniciens, ainsi que d’une armée de 28 malles et valises, pour rejoindre Nicolas Del Pozo et Pablo Canovas déjà présents sur le territoire. Invités au fenua par SA Productions, Radio 1 et Tiare FM, ces sept magiciens et leur maître de cérémonie sont « Les Stars de la Magie ». Le festival français qui rassemble depuis 2017 les plus grands magiciens du monde. Et qui sera présenté cette semaine pour la toute première fois en Polynésie.

Mais avant de sortir le grand jeu au Grand Théâtre vendredi et samedi soir, les magiciens et leur équipe ont été accueillis comme il se doit par la troupe Aparima Rau dans le hall de l’aéroport. Et la vingtaine d’artistes ne s’est pas faite prier pour partager ce petit aperçu de la culture polynésienne. Un premier contact qui en appellera d’autres durant toute cette semaine, avant tout consacrée aux répétitions à la Maison de la Culture. Pas moins de 5 séances et 4 000 spectateurs sont attendus entre vendredi et samedi à Papeete !