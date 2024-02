Le schéma directeur de la jeunesse en préparation

Une première réunion du conseil interministériel sur l’élaboration du schéma directeur de la jeunesse 2025-2035 se tenait ce lundi à la présidence. Nahema Temarii veut rassembler sous l’autorité de son ministère les actions « disséminées dans les politiques sectorielles ».

Un schéma directeur qui « ne va pas être pensé par nous et nos équipes dans un bureau », assure la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance, Nahema Temarii. Des commissions de cadrage seront tenues avec le gouvernement, avec des élus de l’assemblée, ou encore des représentants des associations et des confessions religieuses. L’objectif est de le faire voter par l’assemblée, avec sa ligne budgétaire correspondante, début 2025.

La démarche avait été amorcée le 2 décembre dernier avec les Assises de la jeunesse sous le chapiteau de la présidence, qui avaient rassemblé une centaine de jeunes de 15 à 30 ans. Auparavant, la ministre en déplacement à Paris y avait puisé des idées, comme le « Quartier jeunes » de la mairie, dédié au 16-30 ans, une tranche d’âge délaissée selon elle par les politiques publiques au fenua.

C’est d’abord un travail de recensement auquel va se livrer le ministère, pour définir un « fil directeur ». Nahema Temarii explique que beaucoup d’actions en faveur de la jeunesse sont « disséminées dans les politiques sectorielles, ce qui fait qu’on n’a pas beaucoup de visibilité. »

Dès le mois de mars des missions dans les îles seront entreprises pour recueillir les besoins exprimés par la jeunesse de chaque archipel.