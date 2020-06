Demande de remise en liberté rejetée pour Marc Ramel et Thierry Barbion

Ce jeudi matin la cour d’appel a rejeté la demande de remise en liberté formulée par la défense de Marc Ramel et Thierry Barbion. L’avocat de ce dernier, Me Quinquis, a déclaré qu’il allait à nouveau se pourvoir en cassation.

Condamnés en première instance dans « l’affaire Boiron », en août 2019, remis en liberté provisoire en attendant le procès en appel, puis condamnés à nouveau en appel le 12 mars dernier, Marc Ramel et Thierry Barbion sont incarcérés depuis cette date. Thierry Barbion a déjà formulé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Parallèlement, les deux hommes avaient à nouveau demandé leur remise en liberté, justifiée selon eux par ce pourvoi qui n’avait pas encore été examiné par la Cour de cassation. Ils avaient aussi tenté, sans succès, de récuser la magistrate à qui incombait la décision de cette remise en liberté.

La décision est tombée ce matin : la requête de remise en liberté est refusée. L’avocat de Thierry Barbion, Me François Quinquis, annonce se pourvoir en cassation contre cette dernière décision, car pour lui « la présomption d’innocence a toujours vocation à s’appliquer. »

Pour rappel, les deux hommes avaient été condamnés à deux reprises à quatre ans de prison ferme, Thierry Barbion pour « recours à la prostitution de mineure » et « corruption de mineure », Marc Ramel pour « atteinte sexuelle sur mineure de moins de 15 ans ». Tous deux ont également été condamnés à la privation des droits civiques et de famille, inscription au FJDS et interdiction d’exercer toute profession pouvant les mettre en contact avec des mineurs. La cour d’appel avait également prononcé des peines d’amende : 6 millions pour Thierry Barbion, et 3,5 millions pour Marc Ramel.