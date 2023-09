Démographie : la Nouvelle-Calédonie perd 1 300 habitants en 2022

L’Institut de la Statistique et des Études Économiques (Isee) en Nouvelle-Calédonie a publié son rapport sur le bilan démographique du territoire en 2022. L’Institut y note une baisse de 1 300 habitants sur l’année, sous l’effet cumulé du déficit migratoire croissant et du solde naturel qui se réduit continuellement. Les précisions de notre partenaire Outremers 360°.



Une pyramide des âges qui se creuse à la base et s’élargit au sommet, synonyme de vieillissement de la population créant de facto un déséquilibre inter-générationnel. Les « baby-boomers », de plus en plus nombreux après 70 ans, contribuent au maintien de la mortalité à un niveau élevé en 2022.

L’Isee note qu’après deux années consécutives de forte mortalité, l’espérance de vie à la naissance à perdu quatre mois, tandis que les jeunes génération font de moins en moins de bébés, accentuant un décrochage de la natalité qui s’inscrit dans le temps. Seule la province Nord résiste à cette baisse, note l’Isee, mais dans l’ensemble, la fécondité plus tardive qu’auparavant des femmes de Nouvelle-Calédonie ne permet plus d’assurer le renouvellement des générations.

Dans le détail, au 1er janvier 2023, la Nouvelle-Calédonie comptait 268 500 habitants, soit 0,5% de moins que l’année précédente, sous l’effet simultané de la baisse du solde naturel, continue depuis maintenant 10 ans, et de la hausse du déficit migratoire. C’est plus particulièrement à compter de l’année 2019 que la population est notée à la baisse, puisque l’excédent des naissances sur les décès, c’est-à-dire le solde naturel, n’a plus compensé le déficit migratoire, deuxième composante de la variation de la population.

En 2022, la Nouvelle-Calédonie compte 1300 habitants de moins qu’en 2021, sous l’effet cumulé du déficit migratoire croissant et du solde naturel qui se réduit continuellement.#nouvellecaledonie #naissances #deces #demographie pic.twitter.com/8J1cxJXVu4 — ISEE.NC (@StatEcoNC) September 19, 2023



Si en 2022, le solde naturel reste positif, le nombre de naissances dépassant le nombre de décès de 1 905 personnes, cet apport se réduit d’année en année note l’Isee, puisqu’il a baissé de 2,3% en 2022 après avoir déjà chuté de 21% en 2021, année particulière de crise sanitaire marquée par une mortalité exceptionnelle. Les naissances comme les décès reculent, tout en se maintenant à un niveau élevé : les naissances baissent de 3,2%, avec 3 800 naissances en 2022, et les décès de 4,1%, avec 1 900 décès la même année.

Dans le même temps, le solde migratoire est estimé déficitaire pour la huitième année consécutive. En prolongeant les tendances passées, le déficit atteint 3 200 personnes en 2022, soit plus d’une fois et demie le solde naturel. La population totale perd ainsi plus de 1 000 personnes pour la deuxième année consécutive.

Enfin, au sein même du territoire, seule la Province Nord déroge aux observations générales. Ici, le taux de mortalité est en légère augmentation (1%) en 2022 comparé à 2021, là où les autres provinces enregistrent une baisse de 7% pour la province Sud, et 4 % pour la province des Îles. Dans le même temps, la province Nord est la seule des trois provinces à enregistrer une hausse de la natalité, de +3%, tandis que celle-ci baisse en province Sud de 11%, et en province des Îles, de 10%.