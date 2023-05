Dépistage gratuit des cancers de la peau le 13 mai

L’Institut du cancer de Polynésie française (ICPF) organise une journée de dépistage gratuit et de prévention des cancers de la peau. L’opération se tiendra le samedi 13 mai de 8h30 à 15h30, au Centre de la mère et de l’enfant derrière la mairie de Pirae.

Fort du succès des deux premières éditions consacrées au mélanome, l’ICPF en collaboration avec les dermatologues bénévoles et la Direction de la santé, renouvelle l’événement cette fois-ci pour tous les cancers de la peau.

Pour rappel, il existe plusieurs types de cancer de la peau, les carcinomes et le plus invasif, le mélanome. Ils sont le plus souvent dus à une exposition au soleil excessive et répétée.

Les carcinomes sont les plus fréquents, ils représentent 80% des cancers de la peau. Ils surviennent généralement après l’âge de 50 ans, sur les zones découvertes du corps (visage, cou, épaules, avant-bras, jambes…). Les carcinomes sont facilement guérissables dans la majorité des cas. Néanmoins, certains d’entre eux, appelés « carcinomes épidermoïdes », peuvent entraîner des métastases s’ils ne sont pas traités.

Le mélanome est le cancer de la peau le plus grave, car il se propage rapidement à d’autres organes du corps (métastases), il est donc essentiel de le détecter au plus tôt. Le mélanome peut se situer n’importe où sur le corps. Il apparait souvent sous la forme d’une tâche d’un aspect et d’une couleur irrégulière ou à partir d’un grain de beauté préexistant. À un stade peu évolué, il peut être guéri facilement.

Programme de la journée :

Dès 8h30, les participants âgés de plus de 18 ans obligatoirement, pourront venir s’inscrire pour une consultation gratuite de dépistage des cancers de la peau effectuée par les dermatologues.

Le dépistage consiste en un examen visuel de l’ensemble du corps à l’aide d’une lampe appelée dermatoscope. Simple et indolore, le dépistage permet de détecter précocement toute suspicion de tumeurs cutanées.

Des ateliers de sensibilisation tenus par le personnel de l’ICPF proposeront des quizz avec des goodies à gagner pour apprendre à protéger et à surveiller sa peau.

Pour plus d’informations sur l’événement, veuillez contacter l’Institut du cancer de Polynésie française au 40 47 35 15 ou via contact@icpf.pf

Avec communiqué