L’Institut d’émission d’Outre-mer voit l’économie en rose dans son bilan 2022

Tirant un bilan positif de l’année 2022, l’IEOM indique que le rebond économique de 2021 s’est poursuivi en 2022, malgré l’inflation. L’IEOM estime que la Polynésie « devrait retrouver son niveau de PIB d’avant crise au premier trimestre 2023 », tout en réservant ses pronostics pour cette année, qui sera marquée par le changement de l’équipe dirigeante du Pays.

À la fin de l’année 2022, l’économie polynésienne se portait plutôt bien. La Polynésie avait été la collectivité d’Outre-mer la plus affectée par les conséquences économiques de la crise de la Covid-19 », mais 2022 marquait un rebond plus important qu’en 2021, notamment sur le plan de l’emploi avec une croissance des effectifs de 5,1%, malgré une inflation en augmentation de 6,4% et un endettement accru mais jugé « soutenable » par l’IEOM.

Côté entreprises, le climat des affaires était bien orienté, dépassant même son niveau de 2019. La production de crédits d’équipement a fait un bond en 2022 (+59,3%), mais entre la hausse des prix des matériaux et l’épisode de la « loi des 1 000% », les particuliers se sont montrés plus prudents, comme en témoigne la baisse de 3% de la production de nouveaux crédits à l’habitat. Côté Pays, le plan de relance a joué son rôle, mais un peu moins que l’année précédente : +10,7% de dépenses liquidées par la Direction de l’équipement contre +16,9% en 2021.

La reprise principalement cantonnée au secteur tertiaire

Le tourisme a notamment rebondi au-delà des espérances : le chiffre d’affaires de l’hôtellerie a pratiquement doublé entre 2021 (31 milliards) et 2022 (59 milliards), contribuant largement à a hausse globale de chiffre d’affaires du secteur tertiaire (+15,4%).

Le BTP, qui avait connu une croissance de 12,7% en 2021, a marqué le pas en 2022 (+1,8% seulement), une « activité globalement plane » attribuée à la hausse des matériaux de construction. Les industriels s’en tirent mieux, avec un CA en hausse de 8,6%.

Enfin le secteur primaire a repris des couleurs, avec des exportations de perles à un prix au gramme en augmentation, et des exportations de poisson qui ont bénéficié d’un dollar fort, et augmenté de 35,2%.

La consommation des ménages repart, malgré les hausses de prix

La consommation des ménages, illustrée par la production de crédits à la consommation en hausse de 6,2%, a repris du poil de la bête en 2022 : +14,9% contre -7% en 2021. Les importations de biens de consommation courante progressent en valeur de 11,3% en 2022, moins qu’en 2021 (+15,6%), mais sont stables en volume.

Quant aux commerçants, « la majorité estime avoir bénéficié d’un courant favorable, répercutant les hausses de leurs coûts d’approvisionnement sur leurs prix de vente. » Leur chiffre d’affaires progresse de 10,9% pour atteindre 437 milliards de Fcfp.

Enfin, les établissements bancaires voient une progression de l’encours sain des crédits octroyés, +6,5% contre +4% en 2021,

« Après le choc de la Covid-19 et malgré le contexte fortement inflationniste observé au cours de l’année 2022, la Polynésie française devrait retrouver son niveau de produit intérieur brut d’avant crise au premier trimestre 2023, » conclut l’IEOM, qui tempère toutefois : « Le contexte des élections territoriales en Polynésie française ainsi que la progression des risques géopolitiques constituent néanmoins des facteurs d’incertitude de nature à peser également sur le comportement des agents économiques. »

Le rapport de l’IEOM en intégralité est disponible ici.