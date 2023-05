Maramatea Tuahu, nouvelle avocate au barreau de Papeete

Maramatea Tuahu fait officiellement partie des avocats inscrits au barreau de Papeete. Agée de 28 ans elle a prêté serment ce jeudi 4 mai devant la cour d’appel de Papeete.

Salle comble pour la nouvelle avocate du barreau de Papeete. Fraichement diplômée, Maramatea Tuahu a prêté serment ce jeudi dans la grande salle d’audience du palais de justice de Papeete. Me Tuahu a ainsi juré « d’exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ». Une cérémonie pleine d’émotion, « consécration d’un long parcours qui n’a pas été sans embûches » selon la jeune femme. La tête sur les épaules, elle a avoué que pour « s’engager dans un parcours juridique, il faut avoir du courage et de la ténacité ». Diplômée d’une licence de droit obtenue à l’université de Polynésie Française, elle se dit « fière » d’être passée par cet établissement et encourage les jeunes intéressés par une carrière juridique à commencer par là.

Désormais titulaire d’un Master 2 en droit privé et science criminelle, Maramatea Tuahu, n’a pas cherché à se spécialiser. « Dans un petit barreau comme Papeete, pour être stratégique, il vaut mieux être généraliste ». Elle espère évidemment être à la hauteur des nouvelles responsabilités qui incombent à ce métier qu’elle dit aimer, pour lequel elle veut s’investir dans le but « d’œuvrer pour son pays ».

La jeune femme démarre cette aventure seule et installe son cabinet rue des Poilus Tahitiens.