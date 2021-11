Des artistes s’unissent contre la pauvreté et pour l’accueil Te-Vaiete

Dix-sept artistes du Pays sont rassemblés autour de Kevin Wong Kam Sam pour chanter A hi’o Mai ta’u mata, une chanson destinée à « ouvrir les yeux de tous sur la misère qui nous entoure ». Objectif : changer le regard sur les sans-abris, et récolter des fonds pour le futur centre d’accueil Te-Vaiete, dont la cagnotte n’a pas encore suffisamment avancé.

Un We are the world polynésien. C’est ainsi qu’est présenté la chanson A hi’o mai ta’u mata. Interprétée par 17 artistes polynésiens, elle est dédiée à l’accueil Te-Vaiete et aux personnes sans-abris, dont certains ont d’ailleurs participé à l’enregistrement et au clip qui sortira le 8 décembre. Kevin Wong Kam Sam qui a composé la chanson après en avoir discuté avec les responsables de l’association religieuse, et lancé un appel aux artistes sur Facebook pour l’interpréter. « J’ai eu une centaine de réponses d’artistes motivés, d’ingé sons, de professionnels… Je n’aurais jamais cru que ça prendrait une ampleur pareille », explique le jeune professeur de musique, de danse, habitué des scènes du fenua. Son objectif : pousser le public a « faire sa part », et « utiliser ses ressources et ses talents » pour aider les polynésiens dans le besoin. Faire changer le regard du plus grand nombre sur la « misère » que l’on croise au quotidien aussi : « Que vous donniez une pièce ou pas, regardez les gens dans les yeux, dites leur bonjour, échangez une blague, un sourire, c’est suffisant, c’est rendre leur humanité à des gens qu’on ne voit plus, qu’on traite comme des lampadaires ».

L’objectif de la chanson est aussi et surtout de récolter de l’argent pour la nouvelle plateforme de l’accueil Te Vaiete. Un projet pour lequel le Pays a déjà donné un terrain à Mamao, en début d’année, et que l’église catholique et l’association Caritas – Te Vaiete cherchent à faire financer par le mécénat. Un peu plus de 100 millions de francs restent à trouver sur un budget global de 180 millions. Kevin Wong Kam Sam rappelle que cette structure doit fournir aux sans-abris « tout ce qu’ils ont besoin pour avancer vers une réinsertion dans la société ».

Le clip de la chanson A hi’o Mai Ta’u Mata comportera un QR code pour permettre à tous de donner pour ce projet, via la plateforme de donation de la fondation Anavai. pour ceux qui auraient un peu de temps, plus que de l’argent à donner, l’accueil Te Vai-ete recherche des bénévoles pour participer à la maraude, pour servir des petits déjeuner ou pour partager d’autres initiatives. À plus long terme, Kevin Wong Kam Sam et l’accueil Te Vaiete pensent organiser une série de concerts ou un festival contre la pauvreté.