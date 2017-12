Des citernes en attendant l’eau potable à Maiao

Si l’île de Maiao ne bénéficie pas d’un réseau électrique, il en va de même pour le réseau d’eau potable. Les habitants sont contraints de compter sur la pluie pour faire leurs réserves en eau. En attendant la mise en place d’un vrai réseau d’adduction en eau potable, la commune a demandé de grandes citernes et un système de traitement de l’eau.

« Il n’y a pas du tout d’eau potable chez nous, cela fait des siècles que l’on demande et jusqu’à présent on ne l’a jamais eu », résume l’adjointe du maire de Maiao, Flora Marotau. Comme pour l’électricité, l’île de Maiao ne dispose pas d’un réseau d’eau potable. Les membres du conseil municipal de la commune de Moorea, à laquelle Maiao est rattachée, ont indiqué mercredi lors de la visite gouvernementale qu’une phase d’étude de recherche en eau, et de mise en place d’un osmoseur, avait été lancée. Il est également question d’étendre le contrat d’affermage de Moorea avec la Polynésienne des eaux à Maiao. Mais ces études n’en sont qu’à leurs balbutiements. En attendant, les habitants de Maiao sont tributaires des pluies pour se fournir en eau, ce qui devient problématique en cas de sécheresse comme l’explique Flora Marotau.

Visiblement patients, les habitants de Maiao ont demandé au Pays la livraison de citernes d’eau de grandes tailles avant la mise en place d’un réseau d’eau potable. Le même dispositif que celui développé aux Tuamotu va donc être mis en place sur Maiao, comme l’explique le président du Pays, Edouard Fritch.

Reste à savoir quand Maiao aura de l’eau potable ? « J’espère, j’espère dans l’année qui vient, j’espère », répond Edouard Fritch avant de poursuivre : « l’essentiel pour moi c’est de démarrer, il faut que ça commence parce que ça fait trop longtemps que ça n’a jamais démarré ».