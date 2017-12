Maiao veut son premier réseau électrique

Maiao, l’île interdite, a reçu mercredi la visite d’une délégation gouvernementale menée par Edouard Fritch. Située à 95 km de Tahiti, l’île reçoit rarement une telle visite. Les habitants en ont profité pour exposer leurs nombreuses problématiques liées à l’insularité. Principale préoccupation : se doter d’un véritable réseau d’électricité.

Mercredi, Edouard Fritch, plusieurs de ses ministres, la députée Maina Sage et une partie du conseil municipal de Moorea-Maiao, ont débarqué du navire Tahiti Nui pour une visite sur l’île de Maiao. Une île à part du reste de la Polynésie. En effet depuis les années 30, la petite île de 9 km² s’est dotée d’une coopérative chargée de réglementer l’accès des étrangers. Les habitants de l’époque avaient été marqués par la présence d’un commerçant et escroc britannique, qui s’était accaparé plus de la moitié des terres de l’île. Aujourd’hui, l’île s’ouvre de plus en plus, mais il faut toujours obtenir l’autorisation du maire de Moorea-Maiao et du maire délégué de Maiao pour y séjourner.

De mémoire du maire délégué, Henri Brothers, en poste depuis les années 70, c’est la première fois que l’île de Maiao reçoit la visite d’un président du Pays. L’occasion de réunir un conseil municipal extraordinaire pour faire part au gouvernement des problèmes rencontrés par la population. Priorité pour les habitants de Maiao : disposer d’un réseau électrique. Pour l’heure, les 353 habitants de l’île sont alimentés soit par des panneaux solaires, soit par un petit groupe électrogène. Des solutions trop peu fiables, comme l’explique l’adjointe au maire délégué, Flora Marotau.

Ces problèmes liés à l’insularité ne sont pas sans rappeler ceux des archipels éloignés, alors que Maiao ne se trouve qu’à 95 km de Tahiti. « On a un peu oublié Maiao, c’est une île sinistré », a regretté mercredi Edouard Fritch, avant de rappeler au conseil municipal de Moorea qu’il était de leur responsabilité de porter les dossiers de Maiao. Le président du Pays rappelle que des financements sont déjà disponibles pour des problèmes comme l’électricité.

Reste maintenant à se décider sur le choix du réseau le plus adéquat pour Maiao. Tout solaire, tout thermique ou hybride ? C’est le « coût » pour la population qui doit motiver le choix.