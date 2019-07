Des Marquisiens encore champions de France de barbecue

L’équipe Kuatau Ahi, de Ua Pou, a remporté son troisième titre de championne de France de barbecue, dimanche 30 juin aux Saintes-Maries de la Mer, en Camargue.

Pour la sixième année consécutive, des Polynésiens ont remporté un titre au championnat de France de barbecue, qui s’est déroulé samedi 29 et dimanche 30 juin à Saintes-Maries -de-la-Mer en Camargue. L’équipe Kuatau Ahi, de Ua Pou, composée de Robert Emery, Darius Kohumoetini et Titikua Ah-Lo, a terminé à la première place de la finale du championnat de France de barbecue dans la catégorie « porc », indique la page Facebook Tahiti Barbecue Contest.

C’est la troisième année de suite que ces Marquisiens sont titrés. Ils avaient remporté la catégorie porc en 2017 et la catégorie poulet en 2018. Ils avaient été désignés « master grill », c’est-à-dire meilleurs grilleurs toutes catégories confondues en 2017 et 2018. Avant cela, d’autres Polynésiens avaient déjà été titrés : l’équipe Burned Head en 2014 et 2015, puis l’équipe Pouau en 2016.

Cette année, pour remporter le titre dans la catégorie « porc », les Marquisiens de Ua Pou avaient 2h30 pour préparer un plat à leur convenance. Une seule règle dans ce championnat : la viande choisie doit être préparée au barbecue, grillée ou fumée.