Les Marquises à la fête pour le festival des arts

La 14ème édition du festival des arts des îles Marquises a commencé ce lundi. Il se tient jusqu’à jeudi et pour la quatrième fois sur l’île de Ua Pou. Les autorités de l’État et du Pays ont inauguré les stands dans la matinée avant la cérémonie d’arrivée de la pirogue Ua Huka sur la plage de Hakahau. Des animations, des concerts et des prestations culturelles se tiendront jusqu’à minuit avant la reprise des festivités mardi matin. Radio 1 vous propose les premières photos du festival.