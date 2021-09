Des tonnes de carottes locales à écouler

Les producteurs de légumes de Tupuai font face à des difficultés de transport maritime et d’écoulement des carottes. Pour les soutenir, la chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire appelle à consommer local. L’Archipel des australes dépend des rotations du Tuhaa pae pour ses exportations de produits frais notamment. Le mois de septembre est l’avant dernier mois de récolte de la carotte qui est disponible toute l’année sur nos étales.

L’archipel des Australes produit plusieurs des légumes qui se retrouvent dans nos assiettes : carotte, pomme de terre et autres tubercules. C’est l’un des « greniers » du territoire grâce à son climat plus frais qu’ailleurs et à ses plaines agricoles. C’est aussi l’un des espaces les plus isolés du Pays, approvisionné par une goélette, le Tuhaa pae, qui effectue une rotation hebdomadaire dans l’archipel. Le navire en rapporte les produits frais de Tupuai notamment, qui atterrissent sur les étales des grandes surfaces de Tahiti. Mais voilà, ces temps-ci des problèmes logistiques rendent la démarche plus difficile. Ce sont alors les producteurs, au début de la chaîne, qui pourraient souffrir de la perte de leurs revenus. Plusieurs tonnes de carottes sont en question.

Qu’est-ce qu’on peut y faire? Consommer local!

Et alors qu’il est encore temps d’occuper ses journées de confinement en cuisinant, il existe bien des façons de déguster une carotte : en quiche, en flan ou en pancakes… c’est un légume doux et sucré aux bienfaits connus pour les yeux et la peau par exemple. De quoi vous faire du bien en faisant du bien à nos voisins de Tupuai.