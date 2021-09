Le Musée de Tahiti et des Îles s’invite chez vous pour les Journées du patrimoine

Le Musée de Tahiti et des Îles participe aux Journées européennes du patrimoine la semaine prochaine. Compte tenu du confinement, l’événement est entièrement diffusé sur internet. En plus des expositions déjà disponibles, plusieurs ateliers et des visites de l’exposition Tahiti ti’a mai seront diffusés sur Facebook tout au long de la semaine.

Les Journées du patrimoine, c’est une occasion d’avoir accès gratuitement à la plupart des monuments, musées et établissements culturels gratuitement, dans toute l’Europe mais aussi d’autres pays. Elles visent à « favoriser et démocratiser l’accès à la culture« . À Tahiti, alors que le confinement est en vigueur, le Musée de Tahiti et des Îles propose déjà une offre élargie en ligne, et il s’est perfectionné depuis le premier confinement avec notamment du contenu en tahitien. C’est donc en toute souplesse que les Journées européennes du patrimoine y sont organisées dans un format totalement numérique.

Un programme équilibré

Chaque jour de la semaine, du 13 au 19 septembre, vous pourrez assister via Facebook à des ateliers manuels, à des visites guidées des expositions et collections par le personnel du musée, et visionner des vidéos inédites pour découvrir ou redécouvrir une partie du patrimoine polynésien. Du lundi 13 au vendredi 18 seront proposés les événements interactifs en matinée puis une vidéo par jour sera diffusée à 14 heures.