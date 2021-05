Des travaux urgents mettent Tautira en quasi-confinement

Des blocs de pierre qui menacent de s’effondrer au-dessus de la route qui mène à Tautira doivent être dynamités et évacués. Les travaux, prévus pour durer trois semaines, impliquent la fermeture complète de la RT3 de sept à neuf heures par jour, pendant lesquels le village et le Fenua ‘Aihere n’auront plus d’accès au reste de l’île.

L’annonce a été faite par le ministère des Grands travaux : la RT3, seule route reliant Taravao à Tautira, va devoir être fermée pour travaux entre le lundi 10 et le vendredi 28 mai. Le chantier, qui aura lieu au niveau de PK16, juste avant la traversée de la Vaitepiha et l’entrée du village, a pour but la sécurisation du talus qui se dresse en bord de route. « Une zone de blocs massifs et instables a été détectée en hauteur », au lieu dit « Mato de Tautira« , explique le ministère. D’après la mairie, les pierres en question étaient jusque-là cachées par la végétation, et un élagage de la zone a révélé récemment le risque de chute sur la route ou ses bas-côtés. « Pour réduire ce risque, la Direction de l’équipement va procéder en urgence à la fracturation des rochers en plus petits blocs, à leur « explosion » contrôlée, puis à leur évacuation afin de rapidement libérer la zone, précise la mairie de Taiarapu-Est dans un communiqué. La sécurisation du talus reprendra aussitôt après« .

Habitants et entreprises devront « changer leurs habitudes«

Le chantier de dynamitage doit durer trois semaines, avec une fermeture complète de la route, aux automobilistes comme autre usagers, pendant les horaires de chantier. Fort heureusement pour les habitants de Tautira et du reste de la côte Ouest de la Presqu’île, dont la RT3 est l’unique accès terrestre au reste de l’île, une circulation alternée sera organisée le reste du temps. Un isolement partiel qui ne sera pas sans conséquence. La mairie demande ainsi aux habitants de « changer leurs habitudes pour ne pas avoir à attendre des heures pour rentrer ou sortir de chez eux » et surtout de « respecter les consignes de sécurité en matière de circulation », et notamment pour éviter tout danger.



Si la vie scolaire ne devrait être que peu touchée, les entreprises, elles devront « ajuster leurs livraisons« ou « reprogrammer les interventions » qui doivent avoir lieu à Tautira d’ici la fin du mois de mai. Du côté médical, les visites « devront être programmées après la réouverture de la route en fin d’après-midi » et un infirmier sera basé à la Mairie annexe de Tautira pour « évaluer les urgences qui nécessitent une évacuation ». Dans ce cas, ou en cas de nécessité d’ordre public, la route pourrait être exceptionnellement dégagée dans la journée pour faire passer les secours ou les forces de l’ordre. « Les évacuations par hélicoptère se feront en dernier recours et uniquement pour les cas d’urgence vitale », précise la mairie. À noter enfin qu’une navette maritime « est en négociation » pour pallier l’impossibilité d’emprunter la route en cas d’urgence. Le ministre des Grands Travaux, René Temeharo, doit animer une conférence de presse sur ces travaux mardi au PK16.

Les horaires de fermetures de la route : Du 10 au 21 mai, fracturation des gros blocs Fermeture complète de la route les lundis, mardis, jeudis de 7h30 à 11h30 et de 12 heures à 15h30 Fermeture complète les mercredis et vendredis de 7h30 à 12 heures et de 13h30 à 16h30

Du 25 au 28 mai, dynamitage et évacuation des rochers (périmètre élargi, accès à la plage fermé à cause des risque de projection de cailloux) Fermeture complète et continue m ardi, mercredi, et jeudi de 7h30 à 16h30 Fermeture avec pause méridienne pour retour des scolaires le vendredi de 7h30 à midi et de 13h30 à 16h30



Avec communiqué