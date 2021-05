Miss Tahiti : un dimanche à la campagne

Tahiti Tourisme avait organisé ce dimanche une journée spéciale pour les 10 candidates à Miss Tahiti.

Un dimanche bien rempli pour les jeunes femmes parmi lesquelles sera choisie la 60e Miss Tahiti. Elles ont embarqué pour un tour de l’île en truck, avec le trio Kaina pour l’ambiance musicale, direction le cours de cuisine suivi d’un petit déjeuner avec Tahiti Food Tours, un prestataire qui fait découvrir la gastronomie polynésienne à Tahiti et à Moorea. Elles ont ensuite fait une promenade équestre à l’Écurie Tenahe de Mataiea, et une séance de yoga-stretching. L’étape suivante était Punatea Village à Afaahiti, où elles ont dégusté un ma’a Tahiti, avant l’atelier couronnes de fleurs et initiation à la danse avec Tumata Vairaaroa. Puis les jeunes femmes ont découvert la pirogue à voile devant les falaises du Tahara’a avant d’être récompensées de leurs efforts par un cocktail et un concert privé.