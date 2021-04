Qui sera la 60e Miss Tahiti ?

Les dix candidates à Miss Tahiti 2021 ont été présentées ce jeudi matin. La soirée de gala se tiendra le samedi 5 juin, la soirée d’élection le vendredi 25 juin, sans que l’on sache encore si elles pourront accueillir du public.

Leïana Faugerat et les organisatrices de Miss Tahiti ne cachaient pas leur plaisir ce matin : « Vous m’avez manqué, quand même. C’était long deux ans sans rien faire, je tournais un peu en rond ! », s’est exclamée Leïana.

Dix candidates, dont certaines étaient candidates à l’édition 2020 qui n’a pas pu se tenir, vont s’aligner sur scène le 25 juin prochain, à la mairie de Papeete. Voilà bientôt deux mois qu’elles ont commencé leur formation intensive, avec pour coachs Hinarere Taputu, Miss Tahiti 2014, et Heiti-Mere Stergios, Miss Heiva la même année.

Des défis sur TikTok

Si l’organisation Miss Tahiti est une habituée des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), cette année TikTok se rajoute à l’arsenal. « C’est le réseau social à la mode, dit Leïana Faugerat. Il est passé devant Facebook et Instagram ces derniers temps. On ne pouvait pas organiser Miss Tahiti sans être présent sur TikTok. On va poster des vidéos des candidates, on va leur faire faire des défis. »

On sait déjà que cette édition rendra hommage aux Miss Tahiti élues depuis 1960, avec la présence de plusieurs d’entre elles, même si la venue à Tahiti de celles qui ne vivent plus au fenua est encore incertaine. Pour la soirée de gala du 5 juin sur le motu de l’hôtel InterContinental, les candidates évoqueront les 6 dernières décennies et leurs styles respectifs. Et pour la soirée d’élection du 25 juin à la mairie de Papeete, le thème sera celui des festivités du Tiurai. Les premières photos officielles, en noir et blanc, renvoient d’ailleurs aux belles années du Studio Harcourt. Quant au jury, sa composition reste secrète : « On ne peut pas le dévoiler. Si on le divulgue ils sont tout de suite harcelés par les familles… »

Public ou pas ?

C’est encore la grande inconnue de cette 60e édition. L’organisation travaille avec le haut-commissariat sur le protocole sanitaire. « Au pire des cas ce sera des soirées sans public, ce sera juste retransmis en direct sur Polynésie La 1ère (la diffusion sera aussi relayée sur les pages Miss Tahiti, ndlr). Au meilleur des cas on pourra recevoir 500, voire 1 000 personnes, mais pas plus. On m’a dit clairement, plus que ça, il ne faut pas rêver, » dit Leïana Faugerat. Elle espère avoir le feu vert et ouvrir la billetterie des deux soirées la semaine prochaine.

Matahari Bousquet cherche encore sa voie Après deux ans de règne, Matahari Bousquet s’apprête à commencer le reste de sa vie. Mais elle n’a pas encore décidé de ce qu’elle allait faire. Elle pensait aller en métropole, mais doit attendre de meilleures conditions sanitaires, et laisse entendre que, passionnée de mode depuis toujours, elle pourrait se diriger vers ce domaine. https://www.radio1.pf/cms/wp-content/uploads/2021/04/MISS-TAHITI-MATAHARI-02.wav