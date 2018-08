Deux frères alcoolisés agressent sans raison un conducteur à Bora Bora

Deux frères, âgés de 20 et 25 ans, ont été condamnés lundi après-midi à 14 et 6 mois de prison ferme pour l’agression gratuite d’un automobiliste, vendredi soir à Bora Bora. Saouls, les deux jeunes hommes avaient insulté le conducteur, avant de le suivre jusque chez lui pour le passer à tabac.

Le tribunal correctionnel a jugé, lundi après-midi, deux jeunes frères âgés de 25 et 20 ans pour avoir violemment agressé un automobiliste. Vendredi soir à Bora Bora, après une soirée arrosée de komo, les deux frères avaient pris la route à vélo. Sur le chemin de leur domicile, ils avaient insulté sans raison un homme dans sa voiture. L’homme avait fait marche arrière pour demander des explications. L’aîné des frères lui avait alors asséné un premier coup de poing. Ne souhaitant pas en découdre seul face aux deux hommes, le conducteur, âgé de 34 ans, avait décidé de rentrer chez lui. Qu’à cela ne tienne, les deux frères avaient suivi l’automobiliste chez lui pour finalement le passer à tabac et s’attaquer à sa voiture, avant l’arrivée des gendarmes.

Lundi après-midi, le cadet s’est justifié en affirmant avoir voulu défendre son frère. Lequel a pourtant indiqué que l’automobiliste ne lui avait absolument rien fait… Face à de la « violence gratuite » et les 10 jours d’ITT de la victime, évasanée depuis vers le CHPF, le tribunal correctionnel a condamné le frère aîné à 18 mois de prison dont 4 mois avec sursis, et le plus jeune frère à 12 mois de prison dont 6 mois avec sursis. Les deux frères ont été conduits à Nuutania.