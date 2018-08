Benoit Kautai à la barre

Le maire de Nuku Hiva et représentant Tapura à l’assemblée de Polynésie, Benoit Kautai, sera jugé mardi devant le tribunal correctionnel pour « détournement de fonds publics » et « escroquerie ». Pour ces faits, l’élu risque une peine d’inéligibilité.

Le maire de Nuku Hiva et représentant Tapura à l’assemblée de Polynésie, Benoit Kautai, doit comparaître mardi devant le tribunal correctionnel. La justice reproche à l’élu, ainsi qu’à sa directrice administrative et financière, Jacqueline Kiersnowski, d’avoir surfacturé des chantiers de bétonnage de route aux Marquises pour utiliser les reliquats de matériaux pour d’autres routes. Selon l’enquête, le coût des chantiers avait été estimé deux fois plus cher dans le but d’obtenir une plus grosse subvention du Pays. Les faits s’étaient déroulés entre 2012 et 2013 mais ce n’est qu’en 2014 qu’une enquête avait été ouverte après la plainte du secrétaire général du gouvernement.

Et c’est là l’ironie de l’histoire, puisque si à l’époque Benoit Kautai était proche de l’UPLD et dans l’opposition à l’assemblée, il y siège aujourd’hui en tant de représentant Tapura. Un changement de camp qui n’a rien changé à l’affaire puisque le Pays est toujours partie civile. A noter que le maire de Nuku Hiva est poursuivi pour « détournement de fonds publics » et « escroquerie ». A ce titre Benoit Kautai encourt une éventuelle peine d’inéligibilité à un peu plus d’un an des élections municipales. Ce sera tout l’enjeu du procès de mardi pour l’élu.