Neuf mises en examen et 50 millions saisis après la vague d’interpellation pour trafic d’Ice

Après la vague d’interpellations et de perquisitions de la semaine dernière dans plusieurs domiciles à Tahiti et à l’hôtel Sarah Nui à Papeete, neuf suspects d’un nouveau réseau local de trafic d’Ice ont été mis en examen vendredi et samedi. Les enquêteurs de la police et de la gendarmerie ont saisi 50 millions de Fcfp lors des perquisitions.

La vague de perquisitions et d’interpellations révélée la semaine dernière par La Dépêche de Tahiti a débouché vendredi et samedi sur neuf mises en examen dans une nouvelle affaire de trafic d’Ice. Cinq des suspects ont été écroués dans la foulée de leur présentation au juge d’instruction en charge de l’affaire, Laurent Mayer. Ils s’ajoutent à un premier suspect mis en examen et écroué le week-end précédent dans ce même dossier.

Selon nos informations, les enquêteurs d’une coopération interservices police et gendarmerie, agissant sur commission rogatoire du magistrat instructeur, ont saisi pas moins de 50 millions de Fcfp au cours de ces perquisitions et interpellations aux domiciles des suspects et notamment dans l’hôtel Sarah Nui à Papeete. Une carabine à plomb a également été saisie.

Toujours selon nos informations, ce nouveau réseau fait apparaître quelques suspects déjà connus des autorités judiciaires pour trafic de stupéfiants, et notamment de paka en grandes quantités. Il s’agit pour l’heure d’un réseau d’achat et de revente locale, sans que les investigations se soient encore portées sur l’origine de la drogue et son acheminement au fenua.