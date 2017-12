Deux livres pour enfants sous le sapin

Deux livres pour enfants sont sortis en cette fin d’année : Au loup ! (Au vent des îles) et La Marque rouge (‘Api Tahiti). Des histoires de loup traqué, de malédiction et de vengeance superbement illustrées. De quoi faire frémir et faire sourire les enfants à Noël.

La Marque rouge est un album tiré du spectacle présenté par Tahiti Ora au Heiva 2014. « C’est dommage de faire autant de travail pour seulement deux passages au Heiva, donc avec l’éditeur, Jean-Luc Bodinier, on s’est dit que si on trouvait un bon illustrateur, on adapterait le thème du spectacle pour en faire un livre pour enfants », explique Tumata Robinson, auteure du texte et chef de la troupe Tahiti Ora.

L’histoire ne semble pourtant pas, a priori, destinée aux plus petits : une femme donne naissance à deux enfants, dont l’un est marqué par des taches de naissance. Et dans l’île imaginaire où ils vivent, les enfants qui ont une malformation sont sacrifiés au dieu de la mer. L’enfant est sauvé, mais il devient l’instrument d’une vengeance terrible. Tumata Robinson rappelle que la cruauté n’est pas absente des contes pour enfants qu’on peut lire depuis des générations.

À travers cette histoire qui nous plonge dans le monde des héros légendaires polynésiens, Tumata Robinson s’intéresse notamment au thème du remords.

Pour publier ce conte, Tumata Robinson s’est mis en quête, avec son éditeur, de l’illustrateur idéal. Au bout d’un an de recherches, ils ont trouvé leur perle rare : Anthony Cier Foc. « J’aime son jeu de lumières et de couleurs, ses contrastes, il a vraiment un don », souligne Tumata Robinson.

Un loup à Tahiti

Les illustrations occupent une place primordiale dans les livres pour enfants. Pour Au loup ! c’est Leia Chang Soi qui a été chargée de dessiner ce loup victime de sa mauvaise réputation dans les montagnes du bout du monde, et qui décide donc de venir se réfugier à Tahiti. Remarquée pour son travail d’animation, Leia Chang Soi a testé de nouvelles techniques pour illustrer les aventures de Monsieur Loup.

Avec cet album, oubliez les histoires du grand méchant loup. Le personnage le plus craint de la littérature jeunesse se révèle plus craintif encore que les jeunes enfants.

Au Loup ! est écrit par Jenny Pradines et dessiné par Leia Chang Soi, édité par Au vent des îles.

La Marque rouge est écrit par Tumata Robinson et dessiné par Anthony Cier Foc, édité par ‘Api Tahiti.