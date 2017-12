Flore Hani, première Française sous contrat pro MMA

La Polynésienne Flore Hani est devenue vendredi la première Française à signer un contrat professionnel en MMA (Mixed Martial Arts) avec l’organisation américaine Invicta FC. La combattante de 31 ans a signé son premier contrat pour six combats, mais a déjà des objectifs encore plus ambitieux.

« C’est un énorme tremplin », s’est enthousiasmée la combattante polynésienne, Flore Hani, vendredi soir au Coffee Shop à Papeete. Au terme d’une année pleine de réussite, la jeune femme de 31 ans a organisé une conférence de presse avec son agent, son équipe et ses sponsors, pour annoncer la signature de son premier contrat professionnel avec l’organisation américaine Invicta FC. Auréolée cette année de deux victoires en MMA, une en boxe et une en grappling, Flore Hani a tapé dans l’oeil des responsables d’Invicta qui lui ont offert un contrat professionnel de six combats. Elle devient ainsi non seulement la première Polynésienne à signer un contrat avec une grande organisation internationale de MMA, mais aussi la première Française à atteindre ce niveau.

La tête bien sur les épaules, Flore Hani explique que ce contrat n’est que le premier pas d’un plan de carrière parfaitement établi : intégrer le prestigieux UFC et décrocher une ceinture mondiale sous quatre ans. Aujourd’hui elle prend cette opportunité comme un « premier aboutissement », mais aussi comme une chance de représenter la Polynésie et sa discipline à l’international.

Si la question de la légalisation du MMA en France va évidemment se poser dans les années à venir pour éviter une pratique non contrôlée et donc dangereuse, Flore Hani espère que la Polynésie française, compétente en matière de Sports, aura le courage politique de devancer la métropole sur cette question.