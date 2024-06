Deux nouveaux membres de cabinet pour Moetai Brotherson

Oraihoomana Teururai, de la DHV, et Tauhani Drollet de l’ancien cabinet de Minarii Galenon viennent étayer l’équipe de Moetai Brotherson sur le logement, portefeuille qu’il a récupéré à l’occasion du remaniement.

On s’en doutait un peu depuis la parution au journal officiel, hier, de l’arrêté de fin de fonctions de Oraihoomana Teururai, directeur de la Délégation à l’habitat et à la ville où il était revenu après son bref passage à la direction de l’OPH. Ce matin Moetai Brotherson a bien confirmé que le jeune trentenaire rejoignait son cabinet. En janvier dernier, il avait démissionné de l’OPH et réintégré la DHV à sa demande, où il disait pouvoir mieux travailler sur une « vision beaucoup plus globale de la question de l’habitat. » Il va donc en avoir l’occasion auprès du président du Pays, qui détient à présent le portefeuille du Logement, un ministère qui pourrait, disait aussi Moetai Brotherson hier, revenir à un nouveau ministre dans six mois.

Autre nouvelle arrivée à la présidence, Tauhani Drollet, juriste de formation, qui faisait partie du cabinet de Minarii Galenon.