Deux subventions à l’association Cousins cousines pour combattre la discrimination envers les LGBT+

« Mobilisés contre la haine et les discriminations anti-LGBTI+ en Outre-mer », c’est le titre de cette initiative lancée en mai dernier par l’État. Pour la Polynésie, c’est l’association Cousins cousines de Tahiti qui a été retenue, et bénéficie de deux subventions : l’une pour des actions en milieu scolaire, l’autre pour des aides d’urgence aux personnes homosexuelles.

L’Association Cousins cousines de Tahiti, qui depuis 2007 milite pour une meilleure reconnaissance sociale des personnes homosexuelles, a reçu deux subventions d’État pour soutenir son action; Karel Luciani, président de Cousins cousines de Tahiti, détaille à quoi sont destinés ces fonds.

La première, d’un montant de 417 600 Fcfp, est destinée à des actions en milieu scolaire. Karel Luciani veut introduire en Polynésie des actions déjà validées par l’Éducation nationale, qui a également édité des supports pédagogiques. « Mais ça, il faut avoir l’aval du ministère de l’Education du Pays, et nos courriers n’ont pas encore reçu de réponse, alors qu’on dispose d’une jolie lettre du ministre en métropole qui nous soutient, » dit-il.

L’autre subvention, d’un montant de 1,6 million de Fcfp, est destinée à lutter contre l’exclusion des jeunes homosexuels rejetés par leur familles. C’est ce qu’a fait Cousins cousines récemment, pour un jeune qui était à la rue ; les hébergements d’urgence existants « ne sont pas adaptés » à ce type de cas, explique Karel Luciani, et « ce petit budget nous permet de fournir un hébergement temporaire, par exemple en pension de famille ». Côté Pays, le besoin est identifié, mais les actions tardent. « Peut-être que maintenant on va pouvoir accéder à des subventions ou travailler en partenariat pour trouver des solutions », espère-t-il. Karel Luciani espère également réactiver la ligne d’écoute de l’association, et obtenir une aide pour réaliser une étude chiffrée sur la population LGBT+ en Polynésie.

Les projets s’inscrivent dans les objectifs du « Plan national d’actions pour l’égalité des droits, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+ 2020-2023 » de la Dilcrah (Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+) qui accompagnent 17 projets dans les Outre-mer. La Polynésie française y est éligible depuis 2018. Ses objectifs :

Libérer la parole dans les territoires, notamment par la création ou le renforcement d’espaces d’écoute

Former les bénévoles et professionnels susceptibles d’interagir avec le public LGBTI+

Orienter et accompagner les victimes de haine anti-LGBTI+, y compris en terme d’insertion socio-professionnelle

Renforcer les actions de sensibilisation et de prévention, notamment en milieu scolaire, universitaire et professionnel pour déconstruire la haine anti-LGBTI+

Pour joindre l’association Cousins cousines, il suffit de se connecter à sa page Facebook.