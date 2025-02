Devenir technicien mécanicien aéronef : une formation lancée en août

Air Formation va lancer sa cinquième promotion de stagiaires de la licence 66, une licence qui permet de devenir technicien mécanicien aéronef. Quatre ans maintenant que cette formation est organisée ici et elle a toujours autant de succès. En termes de nombre de participants mais également en termes de réussite du diplôme, car tous les stagiaires passés chez Air Formation ont obtenu leur licence et trouvé un poste dans une entreprise de maintenance pour les compagnies aériennes.

Air Formation, une entreprise basée en France et spécialiste des formations dans l’aéronautique, dont une filiale existe à Tahiti depuis quatre ans, va lancer la licence 66 en août. Cette formation de deux ans permet d’obtenir un diplôme de technicien mécanicien aéronef. Et Air Formation affiche 100% de réussite à l’examen et 100% d’insertion professionnelle. Ces compétences sont très recherchées par les compagnies qui “s’arrachent les stagiaires”. Il faut dire que c’est du haut niveau, car cette licence est l’équivalent d’une licence de pilote de ligne mais dans la mécanique. Et d’ailleurs, le salaire est le même, assure Laurent Vallier, directeur d’Air Formation. “Ces techniciens ont autant de responsabilité que les pilotes.” Deux années donc pour tout apprendre : maths, physique, électricité, électronique, aérodynamique et législation aéronautique, mais aussi formation sur les “facteurs humains” pour connaitre leurs limites et savoir prendre des décisions dans des cas compliqués. “Le droit à l’erreur n’existe pas trop. Moi j’aime bien quand je monte dans un avion et que je m’assois sur un siège, ne pas m’inquiéter en me demandant s’ils ont bien serré les roues. Donc pour ne pas avoir cet état de pensée obligatoirement derrière, l’organisation de la maintenance met en place des expertises, des qualifications, pour ces fameux mécaniciens. Nous livrons à ces centres de maintenance des mécaniciens qui ont tous les basiques”, explique Laurent Vallier.

Aux centres de maintenance ensuite de les former sur leurs spécialités pour en faire des experts. « Au bout de trois ans d’expérience, ils peuvent ‘signer l’avion’, c’est-à-dire signer le bon pour le vol. C’est le privilège de la licence, pouvoir dire si l’avion peut voler ou non, ce qu’on appelle dans notre jargon ‘le pouvoir de tuer’”, précise Laurent Vallier. Ces mécaniciens, tout comme les pilotes, ont donc des protocoles très précis à suivre. Et il faut aussi rester au goût du jour avec notamment l’évolution des technologies et par exemple celles des énergies. Des moteurs électriques arrivent sur le marché, d’autres à l’hydrogène, d’autres encore hybrides… “Il faut que nos mécaniciens appréhendent ces nouveautés.” La formation doit donc commencer en août et la sélection a déjà commencé. Air Formation attend des candidats motivés. Ils doivent répondre à une centaine de questions, s’attendre à beaucoup travailler pendant les deux années de formation, et rester curieux.