En 2024, neuf décès pour 285 sauvetages en mer

Surveillance de la navigation, lutte contre les activités illicites, recherche et sauvetages… Le Haut-commissariat a fait le bilan de l’action de l’État en mer en 2024. Et détaillé quels nouveaux moyens seront déployés cette année : outre l’arrivée d’un nouveau patrouilleur, le Philippe Bernardino, pour remplacer l’Arago, un avion Falcon 50 va remplacer le Gardian. Des réflexions sont aussi en cours pour faire évoluer la règlementation sur les trajectoires de bateaux de croisières, jugées trop proches de certains atolls.

Neufs personnes ont perdu la vie en mer en 2024 : six dont on a retrouvé les corps, et trois disparues. Un nombre en baisse, si l’on se réfère à l’année précédente, où 13 décès avaient été enregistrés. « Mais nous ne pourront pas être satisfaits tant qu’il y aura des décès », rappelle le haut-commissaire Eric Spitz, qui a présenté le bilan 2024 des actions de l’État en mer. Et parmi elles, les actions de sauvetage coordonnées par le JRCC : elles ont permis de sauver 285 personnes. « Je renouvelle les recommandations en matière de sécurité, lorsque vous prenez un bateau pour aller en mer », souligne Éric Spitz, qui relate que dans plusieurs cas « aucune précaution n’avait été prise », certains partant seul en mer sans prévenir quiconque, sans équipement adéquat non plus.

Pour l’État, l’année 2024 fut surtout celle de l’organisation des Jeux olympiques, avec des dispositifs bien spécifiques en Polynésie, « uniques », pour encadrer les épreuves de surf. « Totalement inédit à l’échelle du territoire, il aura mobilisé des hommes, des navires, des avions et même des satellites pour assurer un déroulement en toute sécurité de ce rendez vous. Il nous faut à présent capitalisera sur ce retour d’expérience pour préparer les Jeux du Pacifique de 2027 », souligne le haut-commissariat. Du côté des opérations de lutte contre les stupéfiants, 10 kilos de cocaïne ont été saisis en novembre à Faa’a, avant la saisie record de 520 kilos en décembre sur un bateau de pêche aux Australes. Des produits qui n’étaient pas destinés au fenua.

De nouveaux moyens et de nouvelles réglementations

« L’année 2023, ça aussi été la lutte contre les pollutions, et la lutte contre la pêche illégale. Pour la 18e année consécutive, il n’y a pas eu de fait de ce genre au fenua. C’est dû aux satellites et aux nouveaux moyens militaires ».

Des moyens qui vont se renforcer dans les moins à venir, avec l’arrivée attendue du patrouilleur Philippe Bernardino en lieu et place de l’Arago. Il s’agit du sistership du Teriieroo a Teriierooiterai, arrivé en mai dernier. Celui-ci a été « extrêmement mobilisé sur les Jeux olympiques. On lui a demande de venir ici très vite, donc il y a encore un certain nombre d’étapes qu’il doit franchir. La prochaine, c’est de certifier son drone, que l’on pourra utiliser de jour comme de nuit, sur ce patrouilleur qui peut aller deux fois plus loin, deux fois plus vite que son prédécesseur ». C’est un « un véritable atout pour la surveillance de nos zones maritimes ». Au même titre que le nouvel avion prévu pour les prochaines semaines, un Falcon 50 dénommé Triton, qui vient remplacer le Gardian. « Nous pourrons même proposer à nos voisins de surveiller leur ZEE », note le haussaire.

Outre ces arrivées, des évolutions réglementaires sont à espérer pour 2025. L’État s’intéresse notamment aux trajectoires des bateaux de croisières : « nous ne souhaitons pas qu’ils s’approchent trop des atolls, notamment aux Tuamotu Gambier ou il y a des risques d’échouement. Donc nous travaillons à tracer des routes pour obliger ces géants des mers à passer assez loin. Tant pis si les touristes ne pourront pas le voir de trop près, c’est la sécurité de nos atolls qui est prioritaire », explique Eric Spitz.