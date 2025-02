Rémy Brillant, dauphin officiel de Michel Buillard pour la mairie de Papeete

Michel Buillard, titulaire de la mairie de Papeete depuis 30 ans, passe le flambeau à son directeur général des services Rémy Brillant, qui mènera la liste Papeete Na Mua Ora. Rémy Brillant, qui prend sa retraite à la fin de l’année, a commencé à sillonner les quartiers pour construire son programme, qu’il présentera vraisemblablement en juin prochain. Il s’attend à la présence d’une « dizaine de candidats » en mars 2026.

Lors d’une réunion jeudi soir à la mairie de Papeete, le maire de Papeete Michel Buillard a annoncé que Rémy Brillant, directeur général des services, prendrait la tête de la liste Papeete Na Mua Ora aux élections municipales de mars 2026, a révélé hier soir Tahiti-Infos. « Pendant 30 ans j’ai été son principal collaborateur, disait ce vendredi matin Rémy Brillant à propos du tavana, j’ai été pratiquement de tous les combats depuis le début. Je pense qu’il y a une relation de confiance qui s’est vraiment établie pendant toutes ces années, et donc il m’a sollicité plusieurs fois. »

La décision n’allait pas forcément de soi pour Rémy Brillant. « Je pars à la retraite à la fin de l’année, donc j’avais l’intention d’arrêter puis de faire autre chose, de prendre une retraite on va dire bien méritée. Je pensais qu’il allait passer le relais plus à un politique. » « Mais je suis impliqué, je suis passionné, reprend-il. Mon métier, c’est l’aménagement, et il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. J’ai envie d’apporter toute l’expérience que j’ai. Je suis le candidat du maire sortant, je pense que ça compte aussi et que je peux peser dans la balance. »

René Temeharo, qui se verrait bien passer du siège de conseiller municipal à celui de maire, n’a donc pas été adoubé par Michel Buillard. Interrogée par notre consœur jeudi soir sur sa décision, le tavana a répondu sèchement : « J’ai choisi le candidat intègre. »

« Il y a beaucoup de velléités, confirme Rémy Brillant, on va certainement avoir une dizaine de candidats. » Mais sa préoccupation, dit-il, « c’est de me légitimer sur ce rôle-là, de passer de technicien à candidat aux élections. » Rémy Brillant pense pouvoir présenter les grandes lignes de son programme au mois de juin prochain. En attendant, dit-il, il conserve son approche technicienne plutôt que politique : « Je tourne déjà dans les quartiers, les remontées du terrain ce sont des problématiques beaucoup plus dans la proximité, dans l’aménagement du cadre de vie, dans le bien-être, dans les nuisances, avec aussi des choses beaucoup plus profondes comme l’éducation, la santé… Il y a des actions qu’on mène déjà dans les quartiers qu’il faut peut-être renforcer. Je pense que d’ici le mois de juin on va être prêt à proposer vraiment quelque chose de bien construit. »