Dialogue de sourds autour de la loi fiscale

Le nouveau projet de loi fiscale, similaire au texte voté en décembre et annulé par le Conseil d’État, a été présenté en commission de l’assemblée ce mardi. Une séance qui n’ pas permis à l’opposition d’en savoir plus sur l’impact budgétaire de cette situation, ni sur les amendements évoqués par Moetai Brotherson. Tony Géros, visiblement pas plus informé de l’action du gouvernement, juge que les « 400 millions » de manque à gagner fiscal ne sont qu’une « goutte d’eau » face aux besoins de renflouement de l’OPH, l’OPT, du CHPF et d’autres « satellites » du Pays. Le président de l’assemblée attend surtout, de plus en plus impatiemment, les « vraies » réformes promises pendant la campagne du Tavini.

Peu d’informations et peu de réponses pour les élus de l’assemblée, ce mardi. Beaucoup espéraient pourtant que la réunion de la commission de l’Économie soit l’occasion d’en savoir plus sur les conséquences de l’annulation, par le Conseil d’État, de la loi fiscale votée en décembre. Le gouvernement n’avait pas perdu de temps : dès la publications des conclusions du rapporteur public, un nouveau projet de loi avait été mis dans les tuyaux… Et était donc étudié en commission ce mardi. Les déclarations de Moetai Brotherson, depuis Singapour hier, avaient laissé planer le doute sur d’éventuelles modifications du texte par le gouvernement. Il n’en a rien été, ou presque. L’ordre des avocats, à l’origine d’un recours au fond non étudié par le Conseil d’État qui a basé sa décision sur la seule forme, a obtenu une correction à la marge. Le titre du projet a aussi été modifié, suite à des remarques d’élus d’opposition, pour ne plus faire référence à « l’exercice 2024 ». Mais les critiques – nombreuses – adressées aux diverses mesures rectifiant la fiscalité de l’immobilier, de certaines sociétés, de l’hôtellerie, des véhicules électriques, ou aux nouvelles dispositions concernant la défiscalisation locale, n’ont pas été adressées.

« De la navigation à vue totale »

Les élus d’opposition n’auront pas de réponses, pendant la commission, sur les intentions du ministre des Finances Tevaiti Pomare, qui pourrait encore faire déposer des amendements en séance plénière. « Il semble être en attente des dispositions que le président du Pays va lui indiquer », analyse Nuihau Laurey, élu non inscrit et chef de file de A Here ia Porinetia. « On a en face de nous un ministre qui dénigre presque les élus et qui dévalorise la décision du Conseil d’État, s’agace Tepuaraurii Teriitahi, représentante du groupe Tapura. Il a l’air de dire ‘ok on nous embête avec la procédure, s’il y a a que ça, on remet le même texte dans les tuyaux, tout va bien vous allez revoter la loi avec rien de changé’. Voilà on avait ce comportement en face de nous. »