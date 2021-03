Dialogue tendu entre la mairie de Papeete et l’accueil Te Vai-ete

La mairie a demandé au centre d’accueil des sans-abris de libérer ses locaux de Vaininiore, bientôt détruits pour faire place à des logements sociaux et un centre public pour les SDF. Père Christophe, qui s’inquiète du devenir de l’Accueil Te Vai-ete d’ici la construction d’un nouveau centre à Mamao a poussé « coup de gueule » contre cette « mise à la porte ».

« Merci et démerdez-vous ! ». C’est ainsi que l’accueil Te vai-ete a interprété le courrier de la mairie de Papeete reçu en milieu de semaine. Un courrier dans lequel la commune, tout en saluant le travail d’aide aux sans-abris du secours catholique, demande la libération de son local situé entre le quartier d’Arupa et de Vaininiore. Les entrepôts où sont situés ces locaux doivent en effet être détruits dans les mois à venir. « On donne d’un côté pour mieux vous retirer de l’autre ! », s’est agacé Père Christophe sur Facebook estimant que l’Accueil Te Vai-ete était tout bonnement « mis à la porte sans se préoccuper de savoir où nous irons une fois la crise sanitaire terminée ». L’église catholique a obtenu fin janvier du Pays la mise à disposition d’un terrain de 1700 mètres carrés à Mamao pour y construire un nouveau centre d’accueil des sans-abris. Mais ce centre, qui reste en partie à financer sur la base de dons, ne sera pas opérationnel avant 2022 ou 2023. « Quid de l’Accueil Te Vai-ete jusque là » s’interroge Père Christophe, qui n’en est pas à son premier coup de gueule contre les autorités.

Un site « sans activité » où doit être construit un nouveau centre pour les SDF

Du côté de la mairie, on rappelle que les locaux en question sont situés dans « d’anciens hangars où étaient logés des services municipaux », et plusieurs associations. Tous ont déménagé – l’association Te torea a par exemple redéployé une partie de son activité au centre d’accueil des SDF de Fare Ute – pour préparer la démolition du site, déjà mis à disposition du Pays. « À la place va être construit un nouveau bâtiment qui va héberger notamment un centre de jour pour les SDF et quatre étages de logements destinés aux jeunes ménages de Vaininiore », précise le directeur des services généraux de la mairie Rémy Brillant. Sur place, « il ne reste plus que le local de Te Vai-Ete qui n’est plus en activité, puisque le Père Christophe a rapatrié toute son activité vers la cathédrale » note le responsable. L’accueil du secours catholique continue tout de même à y stocker du matériel. « Il nous faut avancer dans le cadre de ce chantier à venir, et il était temps de formaliser les choses, reprend Rémy Brillant. D’où ce préavis d’un mois », au lieu des 15 jours prévus par la convention signée en 1994.

Si la mairie considère que ce n’est pas son rôle de trouver de nouveaux locaux à Te Vai-ete, des discussions devraient tout de même avoir lieu sur le sujet. « La commune et le Pays s’organisent pour venir en aide aux personnes dans le besoin et Te vai-Ete a un rôle complémentaire, reprend le représentant de la mairie. Chacun a son rôle à jouer… Se tirer dans les pattes, ça n’est pas du tout l’intention ».