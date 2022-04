Un colloque sur la dignité des détenus dans les prisons des outre-mer vient de s’achever à l’UPF. « Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour équilibrer l’intérieur et l’extérieur de la détention » indique Emmanuelle Gindre qui a organisé les deux jours d’échange entre spécialistes. Le colloque est à retrouver en vidéo sur la page Youtube de l’UPF.

La notion de dignité des détenus dans les prisons en Outre-mer était au cœur des discussions du colloque qui vient de s’achever à l’UPF. Outre l’aspect matériel de la question – de dimension des cellules, à l’accès aux douches ou à une promenade par exemple – les discussions ont été étendues à « l’ensemble des droits fondamentaux des êtres humains ». Pendant ces deux journées du 27 et 28 avril, les intervenants ont abordé la situation des détenus transgenres, ou encore la question des malentendus linguistiques « qui peuvent être compliqués pour gérer une détention ».

« Les droits des détenus vont-ils pouvoir être reconnus de la même façon en outre-mer qu’en métropole ? »

Là où les détenus ont tendance à être stigmatisés, leur réinsertion dans la société a occupé une place importante dans les discussions. « C’est l’un des objectifs de la sanction pénale après le fait de sanctionner simplement » rappelle Emmanuelle Gindre maitre de conférence en droit à l’université. « Il a été énormément question de formation professionnelle ou de travail, explique l’organisatrice du colloque. Comment trouver partenariat avec des entreprises qui ne veulent pas forcément offrir du travail à des détenus? Comment mettre en œuvre la nouvelle réforme sur l’emploi pénitentiaire en Polynésie et en Calédonie où ce sont ces collectivités qui sont compétentes en matière de travail ou de sécurité sociale? Les droits sociaux des détenus vont-ils pouvoir être reconnus de la même façon en outre-mer qu’en métropole? »

« La société doit aussi être en mesure de proposer quelque chose aux détenus », a expliqué Emmanuelle Gindre en clôture des discussions. Raison pour laquelle il était important que les invités de ce colloque, issus du monde carcéral et de la société civile se rencontrent. « La situation en Outre-mer est difficile pour espérer à la sortie avoir un emploi pérenne et une insertion réussie » conclut l’organisatrice. « Il y a beaucoup de chemin qui reste à faire pour équilibrer l’intérieur et l’extérieur de la détention » selon la maître de conférence, mais il ressort aussi du colloque que la Polynésie n’est pas si mal lotie et que la pression carcérale a largement diminué depuis l’ouverture du centre pénitentiaire de Tatutu.

L’ensemble du colloque est à retrouver sur la page Youtube de l’UPF en vidéo. Les actes, eux, ne seront pas publiés avant plusieurs mois.