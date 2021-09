Disparition d’Eleanor Parker, ancienne représentante à l’assemblée

L’ancienne représentante à l’assemblée de la Polynésie de française Eleanor Parker est décédée à l’âge de 63 ans.

Eleanor Parker est décédée jeudi après plusieurs semaines en réanimation Covid. Elle avait 63 ans.

Eleanor Parker avait été représentante à l’assemblée de la Polynésie française à deux reprises. Élue en 2004 sous l’étiquette du Tahoeraa, elle rejoint le groupe Polynésiens ensemble en 2007, puis siège en 2008 sur les bancs du groupe To Tatou Aia. En 2011 elle fait partie des fondateurs du groupe des « îliens » Te Mana O te mau Motu où elle siègera jusqu’à la fin de son mandat en 2013.

Elle fut successivement présidente de la commission de l’Éducation et de la recherche, présidente de la commission de la Santé et de la médecine traditionnelle et enfin présidente de la commission des Affaires économiques, du tourisme, de l’agriculture, de la mer et des transports.

Elle créa en 2010 le premier forum sur la recherche qui rencontra un grand succès. Eleanor ne s’éloignera jamais vraiment de la vie politique, puisque c’est en qualité de collaboratrice du groupe Tavini Huiraatira à l’assemblée qu’elle continuait de servir sa population et de défendre ses convictions.

Le président de l’assemblée Gaston Tong Sang, a tenu à adresser à l’ensemble de sa famille, de ses nombreux amis et de ses compagnons de route politiques ses condoléances attristées et ses pensées les plus sincères.

