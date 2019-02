Dix-huit mois ferme contre l’ex-huissier Patrick Rey

Six mois après sa condamnation pour trafic d’Ice, l’ancien huissier de justice de Moorea, Patrick Rey, a été condamné jeudi en appel à 18 mois de prison ferme et 30 mois de sursis pour avoir soutiré près de 60 millions de Fcfp à une tante après la vente d’un terrain.

L’ancien huissier de justice de Moorea, Patrick Rey, demandait la relaxe. Il a finalement écopé d’une peine légèrement plus lourde que celle prononcée en première instance pour « abus de confiance » : 18 mois de prison ferme et 30 mois de sursis. Dans cette affaire, dont les faits se sont déroulés entre 2010 et 2014, l’huissier est accusé de s’être accaparé une large partie des 83 millions de Fcfp de la vente d’un terrain appartenant à sa tante adoptive. La femme, âgée de 74 ans, avait remis 25 millions de Fcfp à l’huissier pour le remercier. Mais sur les 58 millions de Fcfp restant, la septuagénaire n’a bénéficié que d’une dizaine de millions en quatre ans.

Seul motif de satisfaction pour l’avocat de Patrick Rey, Me François Quinquis, son client devrait pouvoir utiliser l’argent de la vente d’un terrain jusqu’ici saisi par la justice pour rembourser sa victime.

Rappelons qu’en août dernier, Patrick Rey a également été condamné à un an de prison ferme, deux ans de sursis et cinq ans de privation des droits civils, civiques et de famille pour trafic d’Ice.