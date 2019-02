Air Moorea relaxée aux Marquises, pas ses ex-employés

La cour d’appel de Papeete a relaxé jeudi la compagnie Air Moorea dans sa deuxième affaire pénale pour « mise en danger de la vie d’autrui » en 2007 aux Marquises. Seuls le mécanicien, Vincent Roche, et le contrôleur de production, Didier Quemeneur, ont été condamnés à un an de prison avec sursis et un an d’interdiction d’exercer dans le secteur aérien.

La compagnie Air Moorea a été relaxée jeudi matin pour un vice de forme dans la « deuxième affaire » pénale impliquant la compagnie aérienne pour « mise en danger d’autrui » et « mise en circulation d’un aéronef non conforme aux conditions de navigabilité » en 2007 aux Marquises. Si la motivation de la cour n’est pas encore connue, l’avocat de la compagnie, Me François Quinquis, avait fait valoir à l’audience que la personne morale d’Air Moorea ne pouvait pas être condamnée alors qu’aucun de ses dirigeants n’était renvoyé en correctionnelle.

En revanche, les peines d’un an de sursis et un an d’interdiction d’exercer dans le secteur aérien prononcées en première instance contre le mécanicien, Vincent Roche, et le contrôleur de production, Didier Quemeneur, ont été confirmées.

Dans cette affaire, les faits remontent à décembre 2007. Le mécanicien et le contrôleur de production avaient à l’époque passé sous silence un problème de positionnement et d’usure prématurée du câble de commande des ailerons d’un twin otter, malgré les signalements répétés par un co-pilote de la compagnie. Au moment où l’appareil en question avait été envoyé aux Marquises pour transporter plus d’une centaine de passagers pour le célèbre festival du Henua Enana.