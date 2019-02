Les familles dépensent 57 000 Fcfp par an en garagiste

Baisser les taxes à l’importation, mettre en place un taux spécial pour une première acquisition d’un véhicule, établir une liste des « bons garagistes »… Ce sont quelques-unes des demandes des consommateurs selon l’étude menée par l’association Te tia ara sur le comportement des consommateurs polynésiens à l’égard de leur véhicule.

L’association de consommateurs Te tia ara a présenté jeudi matin l’enquête menée au second semestre 2018 sur le « comportement des consommateurs polynésiens à l’égard de leur véhicule ». En effet, lors de l’étude sur le budget des familles réalisé en 2015 par l’Institut de la statistique (ISPF), il s’est avéré que le transport était le second poste de dépense des ménages du fenua. Une étude a donc été réalisée par l’association sur 601 familles vivant à Tahiti et ayant au moins une voiture.

L’étude démontre que 55% des consommateurs ont acquis leur véhicule au cours des cinq dernières années et qu’ils sont plutôt « satisfaits » de leur achat. Pour réduire leurs dépenses, ils demandent une baisse des taxes à l’importation, la mise en place d’un taux spécial pour l’acquisition d’un premier véhicule ou encore une meilleure clarté des concessionnaires sur la garantie des véhicules.

Pour ce qui est des voitures d’occasion, les consommateurs souhaitent la mise d’un contrôle technique, d’une règlementation « plus stricte » pour les garages, voire l’établissement d’une « liste des bons garagistes » ou encore ils demandent de favoriser l’installation de revendeurs de pièces auto d’occasion.

Selon le président de l’association, Makalio Folituu, l’étude démontre qu’en moyenne les familles dépensent annuellement 56 822 Fcfp pour leurs véhicules.

Le directeur de la DGAE, William Vanizette, qui a assisté au compte-rendu de l’étude jeudi, affirme qu’il y a « une méconnaissance » des consommateurs du cadre règlementaire de protection dans le secteur de l’automobile. En conséquence, des spots de communication devraient paraître bientôt sur le sujet. Le directeur de la DGAE considère cette étude comme « intéressante » et pense qu’elle devrait être plus approfondie.

Selon Makalio Folituu, des recommandations vont être transmises au gouvernement pour la lutte contre la vie chère et protéger au mieux les consommateurs.