Dix projets pour sauver les lagons

Les lauréats de l’appel à projet rāhui, lancé pour la quatrième fois cette année par le programme Pew-Bertarelli en partenariat avec la Fape-Te Ora Naho, ont été dévoilés hier, mardi 8 juin, lors de l’ouverture de la semaine de l’océan à la brasserie Hoa. Donatien Tanret, responsable de Pew-Bertarelli en Polynésie française nous parle des projets sélectionnés et de la semaine de l’océan.

Cet appel à projet vise à encourager et récompenser les acteurs de Polynésie française, associations, établissements scolaires, entreprises et particuliers, qui œuvrent au quotidien pour préserver le milieu lagonaire et ses ressources de la pression croissante qu’ils subissent. Une enveloppe de 500 000 Fcfp est ainsi allouée à chacun des dix projets choisis pour leur aspect concret et original.

Des idées créatives de plus en plus nombreuses

Des mots mais surtout des actions, pour limiter la destruction des ressources marines en Polynésie, c’est ce qui fera avancer les choses. Le nombre croissant de projets à l’initiative des citoyens et leur teneur de plus en plus intéressante ont rendu le choix ardu aux organisateurs mais c’est aussi une grande satisfaction. La moitié des projets consiste en la mise en place concrète d’un rāhui, l’objectif étant de généraliser cette pratique à l’ensemble des îles et des archipels de Polynésie française. Les cinq premiers lauréats de l’édition 2021:

Association Heiva Nui no Tubuai, Australes : soutien et promotion du rāhui de Tubuai, animation scientifique et découverte du rāhui protégé par les élèves de l’AME de Tubuai ;

Association Paruru Te Mana Natura no Tefarerii, Huahine : projet de mise en place d’une Zone de Pêche Réglementée basée sur le rāhui à Tefarerii ;

Association Ti’i rahi, Teahupoo, Tahiti : projet de mise en place d’un rāhui dans la vallée Vaiarava au fenua aihere ; lien terre-mer entre le rāhui terrestre et marin de Teahupoo ;

Association A Ti’a Matairea, Huahine : projet de consultation pour la création d’une règlementation de pêche spécifique et d’une AMP/rāhui à Huahine ;

Association Paruru Ia Raivavae, Australes : finalisation du projet de rāhui avec la mairie de Raivavae, réalisation d’un diagnostic scientifique du lagon par un biologiste marin, sensibilisation de la population au nouveau rāhui ;

En parallèle, l’action citoyenne pour la préservation de l’environnement, c’est aussi de l’éducation, de la formation pour les citoyens de demain au travers de projets artistiques et éducatifs:

Les cinq lauréats suivants rivalisent de créativité pour assurer la relève en matière d’action environnementale. L’art pour célébrer l’environnement et sensibiliser la jeunesse de notre pays à sa protection avec les cinq lauréats suivant:

Lionheart Design, Teva I uta, Tahiti : réalisation d’une fresque artistique murale à l’école Mairipehe de Mataiea labellisée Aire Marine Educative et production d’un clip vidéo donnant la parole aux enfants ;

Association Te Miti e te Fenua, Raiatea : « J’kiff mon reef », programme d’initiation à la surveillance de l’état de santé des récifs coralliens dédiés aux jeunes ;

Association Tore Tore, Tahiti, Moorea, Tuamotu : programme de sensibilisation et éducation autour des requins, formation des jeunes ambassadeurs « Ruruki » ;

Association Pae Pae no Te Ora, Punaauia, Tahiti : élaboration de deux livrets pédagogiques sur la préservation du lagon et la découverte du sentier sous-marin du PK18

Association Sustainable Oceania Solutions, Moorea : Te Va’a Mata’eina’a, formation des jeunes à la gestion ancestrale et moderne des rāhui sur terre et dans l’océan.

Agir ensemble, pour plus d’efficacité

Le rāhui c’est un concept traditionnel qui vise à gérer les ressources naturelles de manière intelligente afin d’assurer la survie de la communauté à long terme. La communauté, ce principe qui est si présent dans notre culture polynésienne. Si c’est une notion qui se perd avec l’essor de la société de consommation, ce sont bien des initiatives citoyennes qui sont récompensées ici. En effet la majorité de la population souhaite que les ressources marines et l’environnement de manière générale soient protégés. Mais ça n’est pas toujours évident de savoir comment participer. Pour construire l’avenir, il faut communiquer avec bienveillance et s’unir pour avoir un réel impact. Cette semaine de l’océan est une occasion de s’associer à ces initiatives, de rencontrer ces acteurs qui agissent tout au long de l’année. Bien entendu, l’évolution de la réglementation est nécessaire et elle est bien en marche.

La semaine de l’océan, une fête avant tout

Elle a commencé hier à la brasserie Hoa avec une exposition d’œuvres d’art, une projection de films sur le thème de l’événement et l’annonce des lauréats de l’appel à projet rāhui. Ne manquez pas la suite des festivités jusqu’au 19 juin avec des stands et ateliers des associations et acteurs engagés dans une démarche durable et concert de Koru, Manea Bennett, DSM et Coconut Jazz le vendredi 11 juin à partir de 18h; et opération de ramassage des déchets relayée dans toute la Polynésie clôturée par le spectacle du Clown Nani « Déchets animés » le samedi 12 juin. Les places aux différents événements seront limitées selon les capacités et règles sanitaires en vigueur, mais gratuites!

Cet appel à projet c’est une façon de remercier et d’encourager les initiatives à petite échelle, car on ne parle jamais trop de cette cause. Pour vous joindre au mouvement, et à la fête, rendez-vous sur les pages Facebook et sites internet des organisateurs, Pew-Bertarelli, Nana sac plastique et la FAPE.